Sacerdoti truffati da finti poveri o con il trucco del lascito alla Chiesa: imputati tutti assolti

Genova. Forse sarà stata la carità cristiana, la stessa che li aveva indotto a dare i soldi a truffatori, fatto sta che cinque genovesi, che nel 2020 erano stati anche arrestati dai carabinieri per aver truffato altrettanti sacerdoti tra Genova e il Piemonte, oggi sono stati tutti assolti dal giudice Filippo Pisaturo che ha dichiarato il “non luogo a procedere” per mancanza di querela.

La denuncia non sarebbe stata necessaria se lo stesso giudice non avesse escluso l’aggravante della “privata difesa”, contestata dal pm Luca Monteverde in base alla quale i preti truffati sarebbero stati particolarmente fragili in quanto persone anziane o comunque “particolarmente sensibili ai bisogni dei più deboli”. Lo stesso pm fra l’altro aveva chiesto la condanna per soli 3 imputati su 5.

In un caso la truffa aveva fruttato agli imputati (assistiti fra agli altri dagli avvocati Paolo Scovazzi e Claudio Velasco) quasi 35mila euro. In quel caso i truffatori avevano utilizzato il trucco del finto lascito di un anziano parente alla Chiesa, per ottenere il quale occorreva che il sacerdote anticipasse alcune somme visto che i finti eredi dicevano di essere in difficoltà economiche per pagare successioni e notaio.

In altri casi i truffatori semplicemente si erano rivolti ai sacerdoti dicendo di essere in difficoltà economica pur non essendo vero, per ottenere in cambio cifre più modeste di denaro, da qualche centinaio a poco più di un migliaio di euro.