Sanità, l’opposizione: “Pronto soccorso in difficoltà, subito una commissione”

Liguria. I gruppi di opposizione in consiglio regionale – Partito Democratico, Lista Orlando Presidente, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento Cinque Stelle – hanno chiesto una commissione urgente sulla sanità e in particolare sullo stato dei pronto soccorso. I gruppi hanno chiesto di audire l’assessore alla sanità, i sindacati e tutti i soggetti coinvolti.

“Il presidente della Regione Bucci e l’assessore alla Sanità Nicolò continuano a fare passerelle e a dire che nei pronto soccorso liguri va tutto bene, che i flu-point funzionano ed è tutto sotto controllo. Ma la realtà è un’altra, l’abbiamo vista con i nostri occhi visitando in questi giorni i reparti di emergenza urgenza della regione e l’hanno raccontata i cittadini in attesa per ore sulle barelle, mentre il personale faceva i salti mortali per garantire il miglior servizio possibile in condizioni difficilissime”, si legge nella nota.

“Questa situazione è diventata insostenibile e non è più tollerabile – prosegue la minoranza – la giunta deve intervenire non solo attraverso i flu-point, che si sono rivelati una soluzione parziale e insufficiente, serve il potenziamento della sanità pubblica e soprattutto di quella territoriale per garantire ai cittadini le risposte ai loro bisogni di cura”.

“Ricordiamo che a oggi le case di comunità sono in ritardo e interi territori, sopratutto nell’entroterra, sono sprovvisti di medici di base, oltre al fatto che l’accordo con i medici di medicina generale per gli ambulatori territoriali è ancora fermo al palo, questa la realtà. Il resto solo parole”, concludono il vicepresidente della commissione Sanità Enrico Ioculano, consigliere regionale Pd, con i capigruppo Armando Sanna (Pd), Gianni Pastorino (Op), Selena Candia (Avs) e Stefano Giordano (M5s).