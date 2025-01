Sanità, Giordano (M5s) lancia l’allarme: “Sarà un giovedì nerissimo per i pronto soccorso”

Genova. “Le priorità per la destra regionale sono sempre più evidenti: anziché attivarsi per arginare l’emergenza sanitaria abbondantemente annunciata nelle settimane scorse, ha preferito il Tricapodanno con annesse passerelle. L’avevamo detto che le festività natalizie avrebbero messo a dura prova la rete ospedaliera della nostra regione”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano.

Stando alle notizie che ci sono arrivate dagli operatori sanitari – prosegue Giordano – erano solamente 4 su 18 i poli di guardia medica attivi la sera del 31 dicembre (Pontedecimo, Recco, Voltri, Sestri Ponente), con un solo medico al centralino dei due che avrebbero dovuto ascoltare e filtrare le telefonate. Per la giornata odierna, invece, su 19 poli erano sempre solo 4 quelli attivi tra Galliera, San Martino, Recco e Nervi, con due medici al centralino. Risultato: tra la notte di San Silvestro e la festività odierna, il problema delle guardie mediche insufficienti per rispondere alle esigenze dei cittadini durante le festività è esploso in tutta la sua drammaticità“.

“Domani, sarà un giovedì nerissimo per i pronto soccorso e come capogruppo M5S riprenderò i sopralluoghi nei presidi ospedalieri: ancora una volta, rinnovo al presidente di Regione e al suo entourage l’invito a fare il giro insieme. Chissà, magari, se in buona compagnia, vedranno con maggiore obiettività la sofferenza del sistema sanitario ligure massacrato da oltre 9 anni di politiche miopi e di privatizzazioni della sanità pubblica”, conclude Giordano.