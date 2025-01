Sanità, Giordano (M5s): “Emergenza pronto soccorso questione di sicurezza. Esposto per sopralluoghi urgenti”

Genova. “Il Galliera è nel caos e a confermare quanto diciamo da giorni sono gli stessi operatori sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino, che ieri hanno indetto una riunione urgente per chiedere che venga avviato celermente un tavolo per affrontare il problema della sicurezza, sia per i pazienti che per i lavoratori, e le evidenti carenze sanitarie che oggettivamente impediscono a infermieri, Oss e medici di lavorare in sicurezza”.

Così, il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano che torna sullo scontro politico per la gestione dei punti di primo soccorso degli ospedali genovesi.

“Una situazione chiaramente documentata durante i sopralluoghi eseguiti nei PS del Galliera – così come del San Martino e del Villa Scassi – dove ho riscontrato un sovraffollamento di barelle e pazienti in attesa di visita, una condizione che, a mio avviso, non rispetta le disposizioni del DL 81 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Una situazione che mette a rischio non solo la sicurezza del personale sanitario, ma anche quella dei pazienti e dei cittadini presenti. Ne va da sé che in caso di evacuazione per emergenza, le attuali condizioni renderebbero estremamente difficoltosa l’attuazione delle misure di sicurezza necessarie. Per queste ragioni ho scritto un esposto, già inviato via Pec, ai direttori sanitari degli ospedali citati, ad Asl3 e ai Vigili del fuoco chiedendo un sopralluogo urgente per valutare la situazione descritta, chiaramente comprovata dalla documentazione fotografica che posso mettere a disposizione delle direzioni”.