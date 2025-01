Sanità, Bucci insiste: “Il disavanzo verrà portato a zero, qualcuno dovrà fare mea culpa”

Genova. “Non faremo tagli nella sanità. Già alcune settimane fa l’assessore regionale alla sanità ha spiegato che il buco di bilancio ammonta a circa 45 milioni e che verrà portato a zero quando saranno finiti i calcoli degli asset. Questi sono, ad oggi, i numeri”.

Lo conferma oggi il presidente Marco Bucci a margine del Consiglio regionale dopo l’approvazione del ddl omnibus che, tra i vari provvedimenti inclusi, comprende un cambio di dicitura nel bilancio regionale. Le risorse destinate al “finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea” diventano “finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio”.

“L’articolo 6 – precisa però Bucci – non ha nulla a che vedere con il buco o altri spostamenti di bilancio, è una richiesta del ministero della Sanità e del Mef, ai quali potete rivolgervi per sapere se il programma 1 o il programma 3 del servizio sanitario regionale sono equivalenti o bisogna definirli in maniera diversa. Noi li abbiamo definiti in un modo, ministero della Sanità e Mef dicono che bisogna cambiare la definizione, pertanto invece che programma 1 bisogna scrivere programma 3, ma i soldi restano gli stessi, non cambia nulla se non la definizione del programma su richiesta scritta dei due ministeri”.

Bucci conclude attaccando le opposizioni: “Il problema non esiste, punto. Però qualcuno che ha detto che il disavanzo era di 252 milioni durante la campagna elettorale si morderà la lingua… qualcuno dovrà dire mea culpa o no? Anche oggi hanno detto 90 milioni, vorrei capire dove hanno preso questo numero”.