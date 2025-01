San Fruttuoso, lavori alla rete gas: i cassonetti sfrattano la fermata Amt (ed è subito polemica)

Genova. Polemiche a San Fruttuoso per lo spostamento della fermata Amt di via Giacometti, punto di interscambio cruciale per gli utenti della Valbisagno diretti a San Martino con la linea 18. Negli ultimi giorni davanti alla pensilina sono stati piazzati i cassonetti della raccolta differenziata, mentre i bus devono fermarsi qualche metro più avanti.

“È incredibile che in una fermata cosi cruciale sia stato eseguito questo intervento senza motivare la priorità e lasciando in pieno inverno i cittadini senza alcuna protezione dal freddo e pioggia“, scrive Massimo Ferrante, ex presidente del Municipio Bassa Valbisagno, sempre attivo come voce critica sul territorio.

La motivazione in realtà si trova in un’ordinanza di mobilità del Comune di Genova, adottata il 24 dicembre su istanza di Iren per lavori di rinnovamento della rete gas che comportano la modifica della viabilità fino al 25 gennaio. Fino a quella data la fermata provvisoria Amt rimarrà nel tratto compreso tra i civici 1 e 3, di solito destinato alla sosta dei ciclomotori.

Il cantiere sarà articolato in tre fasi.

Fase 1

Nel tratto stradale di piazza Giusti, tra i civici 11 e 31, nel controviale lato mare della via Giacometti:

• limite di velocità massimo di 30 km/h;

• nel tratto stradale compreso tra l’intersezione con via Giacometti e il civico 11 di piazza Giusti, sul lato ponente (tre stalli Blu Area) e sul lato levante (settore di sosta riservato ai motocicli e ciclomotori) è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli inadempienti;

• divieto di transito sul marciapiede lato ponente

Fase 2

Nel tratto stradale di piazza Giusti, tra i civici 11 e 31, nel controviale lato mare della via Giacometti:

• limite di velocità massimo di 30 km/h;

• nel tratto stradale compreso tra l’intersezione con via Giacometti e il civico 11 di piazza Giusti, sul lato ponente (tre stalli Blu Area) e sul lato levante (settore di sosta riservato ai motocicli e ciclomotori) è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli inadempienti;

• divieto di transito sul marciapiede lato levante;

Fase 3

In via Giacometti, nel tratto compreso tra i civici 12 e 26 rosso, altezza intersezione via De Paoli, per la direttrice levante:

• limite di velocità massimo di 30 km/h;

• divieto di fermata;