Crepe sulla provinciale 32 a San Colombano Certenoli: “Rischia di scivolare tutto a valle”

Genova. Prosegue la conta dei danni da maltempo sul territorio dopo i forti temporali che hanno spazzato la regione tra lunedì e martedì. I problemi principali riguardano frane e cedimenti, che in molti casi finiscono per bloccare la viabilità. Allarme ha suscitato nelle ultime ore la comparsa di profonde crepe sulla strada provinciale 32 del Bocco di Leivi, nel territorio di San Colombano Certenoli, in prossimità della frazione Camposasco. La provinciale collega Chiavari con il comune di San Colombano Certenoli, in località Maggi.

Il gruppo di minoranza comunale Territorio e Sviluppo ha scritto martedì mattina alla Città Metropolitana di Genova e per avvertire delle nuove crepe profonde che si sono create, sottolineando che “la situazione è davvero critica, perché rischia di scivolare a valle non solo un tratto di strada ma anche delle proprietà private attigue. È urgente intervenire prima che la situazione degeneri con tutte le conseguenze del caso”.

I tecnici della direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana hanno quindi effettuato un sopralluogo e disposto la chiusura del traffico al km 5+400: “La decisione è stata presa per tutelare la sicurezza degli utenti della strada, la situazione è nota e riguarda un movimento franoso di versante di importante dimensione che interessa anche la strada provinciale”, ha spiegato il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Andrea Rossi.

Il movimento, peggiorato negli ultimi mesi, è stato costantemente monitorato dai tecnici della Città Metropolitana: “Non a caso – aggiunge Rossi – nelle scorse settimane abbiamo avuto incontri con Regione Liguria per affrontare la questione, considerando che le competenze sui versanti in frana non rientrano nella nostra responsabilità diretta”.

L’ordinanza è stata eseguita alle 16 di martedì. La procedura di somma urgenza è già stata attivata. L’impresa incaricata sta trasferendo i macchinari sul posto per avviare i primi interventi. Tuttavia, come evidenziato dai tecnici della Città Metropolitana di Genova, le operazioni potranno, al momento, limitarsi alla conservazione del corpo stradale, in attesa di interventi strutturali più approfonditi.

Anche a Rapallo, a seguito delle forti precipitazioni delle ultime ore, si è verificato un cedimento sulla strada per la frazione collinare di Arbocò. La crepa è comparsa nella carreggiata verso valle ed è lunga una quindicina di metri. La sindaca Elisabetta Ricci ha fatto sapere chili tratto di strada è comunque percorribile con auto e moto ma non dai mezzi pesanti o dalle corriere di linea.

Restando a tema viabilità, il bilancio martedì mattina era di una frana al km 0+600 della sp 52, in alta Valpolcevera, dove si procede a senso unico alternato, della chiusura della SP 88 al km 7+900, nel comune di Ne, sempre per frana, e di un altro smottamento sulla SP 37, al bivio SS 586 nel comune di Mezzanego. Anche qui si procede a senso unico alternato.