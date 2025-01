San Benigno, lastra di vetro precipita dalla facciata del Wtc e si schianta sulla strada

Genova. Una lastra di vetro è improvvisamente caduta nel primo pomeriggio di oggi dalla torre del Wtc a San Benigno.

La finestra è precipitata da un piano intermedio del grattacielo e si è schiantata al suolo in via De Marini. Per fortuna è successo di sabato, giorno di chiusura degli uffici, quando la zona è meno frequentata rispetto ai giorni lavorativi.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno accertato le condizioni di sicurezza per poter consentire il transito nella zona sottostante.

Bisognerà capire perché la vetrata si sia staccata. Probabile che abbia contribuito il forte vento che soffia nella zona di Sampierdarena.