Sampierdarena, notte di sangue: uomo accoltellato al petto in via Buranello, in codice rosso al Villa Scassi

Genova. Ancora sangue nelle strade di Genova. Ieri sera, infatti, i medici del 118 hanno soccorso un uomo che presentava una ferita da arma da taglio al petto, non troppo distante dal cuore.

La segnalazione del ferito è stata fata poco prima delle 23: i soccorritori hanno trovato l’uomo, 40enne di origini straniere, mentre vagava in via Buranella con una copiosa perdita di sangue.

Medicato sul posto, il ferito è stato poi trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Villa Scassi. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. La polizia di stato, allertata, ha avviato le indagini per capire cosa sia successo e l’eventuale autore dell’aggressione.