Sampierdarena, escrementi di topi e sporcizia: chiusi due locali in via Rolando e via Fillak

Genova. Probabile presenza di topi e gravissima sporcizia: per questo motivo la polizia locale e i tecnici della prevenzione della Asl 3, durante un sopralluogo congiunto in zona Sampierdarena, hanno chiuso un kebab ni via Rolando.

Il personale della struttura di igiene degli alimenti e della nutrizione ha rinvenuto una trappola per topi e alcuni escrementi, oltre a diverse violazioni in materia di pulizia. Inevitabile è scattata la sospensione dell’attività, almeno finché il gestore non avrà dimostrato di essersi messo in regola, e sanzioni per 5mila euro.

Un altro locale in via Walter Fillak è stato chiuso per gravi condizioni igieniche. Ma non solo: l’unica persona presente, che conduceva di fatto l’attività, era un immigrato irregolare che è stato identificato e denunciato dalla polizia locale. È stato comunque multato per un totale di 6mila euro.

Sempre in via Rolando un secondo kebab è stato sanzionato per un totale di 4mila euro per sporcizia, un lavandino tappato e irregolarità nel deposito.