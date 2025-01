Sampdoria, un nuovo difensore per Semplici: Altare è blucerchiato. Ora tutto su Palumbo

Genova. Un nuovo difensore per mister Leonardo Semplici, infatti Giorgio Altare è un nuovo calciatore blucerchiato.

Il classe 1998 arriva dal Venezia F.C. a titolo temporaneo biennale con diritto/obbligo di riscatto. L‘obbligo scatterà in automatico in caso di promozione in Serie A della Sampdoria durante il periodo del prestito.

Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028.

Pietro Accardi però è impegnato su più fronti, e sta cercando di portare un nuovo centrocampista tra le fine blucerchiate. Il direttore sportivo sembra aver messo nel mirino Antonio Palumbo, attualmente in forza al Modena.

Il numero 10 ha attualmente segnato 6 reti, per questo è un giocatore importante nello scacchiere di mister Paolo Mandelli. Il Modena infatti sta facendo muro e non vorrebbe cedere il giocatore in questa sessione di mercato. Resta però forte l’interessa della Sampdoria che farebbe un ulteriore sforzo economico per regalare a Semplici un centrocampista che, forse, farebbe fare il salto di qualità al reparto.