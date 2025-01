Sampdoria: ufficiale Beruatto, il punto sul mercato e la complicata marcia playoff

Fatta più chiarezza sugli obiettivi societari, ribaditi dal presidente Manfredi che ha sottolineato che quello di Gestio Capital con la Sampdoria è un progetto a lungo termine sia in caso di permanenza in Serie B sia di sciagurata retrocessione, per i blucerchiati è tempo di fare i fatti in campo. Domenica alle 19:30 a Brescia per la seconda giornata del girone di ritorno, mister Semplici potrebbe poter contare su Pietro Beruatto. L’esterno sinistro proveniente dal Pisa è stato ufficializzato questa sera.

Terzino sinistro classe 1998, Beruatto ha giocato nelle giovanili della Fiorentina e della Juventus. Con i bianconeri è arrivato fino alla Next Gen. Un giocatore che si può considerare esperto della categoria viste le sue 141 presenze in Serie B condite da tre goal e sedici assist. Ci si aspetta però un’accelerata sul mercato visto che un solo acquisto alla ripresa è decisamente poco data la situazione. Anche perché numeri alla mano, come vedremo, tempo per ulteriori passi falsi non ce n’è. E lo stesso Accardi non può sbagliare la seconda sessione di fila. Manfredi ha ribadito la fiducia assumendosi colpe ma non è sfuggito quando ha detto che anche il lavoro del direttore sportivo è monitorato.

Non ci saranno i fuorirosa Silvestri, Barreca, Stojanovic, Kasami e Borini. Sono partiti La Gumina e Girelli. Non di certo scelte di Semplici quella relative ai fuorirosa, che ha accettato le decisioni della società. I nomi che circolano sono quelli del portiere del Venezia Joronen, del difensore lagunare Altare. In attacco, si fa il nome di Petagna – che con Semplici ha giocato alla Spal – e quello di Andrea Compagno. Quest’ultimo sarebbe un colpo decisamente suggestivo. Classe 1996, ha militato anche nei dilettanti con le formazioni piemontesi del Pinerolo e del Borgosesia e in Liguria con i colori dell’Argentina, squadra della provincia di Imperia. Poi la Nuorese prima delle avventure estere. La prima, senza andare troppo lontano, a San Marino con la Tre Fiori. Poi esperienze in Romania dove spicca in biennio 22/24 con la Steaua di Bucarest, dove ha segnato 15 reti in 36 partite. Nel suo progressivo allontanarsi in Italia è approdato nel 2024 al Tianjin Jinmen Hu, nella massima serie cinese. Attualmente è svincolato. Tra i vari nomi anche quello di Niang, accostato alla Sampdoria in estate.

Oltre al mercato, ci si aspettano risposte importante a livello di singoli giocatori. Per quanto sia difficile modificare la personalità di calciatori dotati, come Tutino, ma non abituati a determinate pressioni. Semplici dovrà metterci molto del suo. Dovrà valorizzare Pedrola e cercare di dare un gioco offensivo alla squadra senza chiaramente sbilanciarla troppo. La via per i playoff è un imbuto strettissimo e con tantissime squadre tra i blucerchiati e l’ottavo posto. Senza fare voli pindarici, basta guardare negli ultimi tre campionati quanti punti sono serviti anche solo per acciuffare l’ultimo posto disponibile per gli spareggi promozione. Nel migliore degli scenari, la Sampdoria dovrebbe passare dalla media di un punto a partita a quella di 1,61 a gara (Venezia, ottavo con 49 punti nella stagione 22/23). Insomma, passare dall’attuale rendimento da playout a un ruolino di marcia che proiettato su tutto il campionato significherebbe totalizzare 61 punti.

Guardando all’anno scorso, il cambio di marcia dovrebbe essere ancora più netto con il passaggio a una media punti di 1,71 per eguagliare i 51 punti del Brescia. Nella stagione 21/22, servirono addirittura 58 punti al Perugia per ottenere l’ultimo piazzamento playoff. In tal caso la Sampdoria dovrebbe raddoppiare la propria media punti. Ed è bene ribadire che questo cambio di marcia servirebbe, numeri alla mano, soltanto per il posto più svantaggioso degli spareggi promozione.

Altri conti al momento non avrebbe senso farli, visto che i fatti dicono che per prima cosa urge levarsi dalle sabbie, che i blucerchiati sperano non diventino mobili, della zona retrocessione.