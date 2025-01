Sampdoria, Semplici: “Oggi il gruppo è sano, possiamo risalire in classifica. Ora però la vittoria è fondamentale”

Genova. Domani (sabato 1 febbraio), alle ore 15, la Sampdoria affronterà il Cosenza, fanalino di coda della Serie B. Partita da vincere, soprattutto perché la vittoria manca da ormai tre mesi. I tre punti oltre ad essere fondamentali per la classifica, lo potrebbero essere per il morale della squadra ma anche per i tifosi che, come sottolineato da mister Leonardo Semplici, meritano di più.

“E’ da settimane che cerchiamo una vittoria che ci possa dare serenità e possa svoltare questa stagione così difficoltosa. La squadra ha fatto delle buone cose ma nel percorso dei 90 minuti ha commesso alcuni errori che ci sono costati cari. Stiamo lavorando per migliorare. Domani abbiamo una partita dove noi vogliamo sicuramente provare a farla nostra ma sappiamo di affrontare una squadra che ha dei valori. Ci stiamo preparando al meglio per far sì che sia una prestazione di livello e una vittoria che ci possa dare tanta fiducia“.

“La partita contro il Cosenza se fosse l’ultima del campionato potrebbe essere l’ultima spiaggia ma visto che non lo è non credo sia ultima spiaggia – aggiunge -potrebbe essere, invece, determinante per noi poterla vincere. Sappiamo le difficoltà che abbiamo incontrato sono contento dei nuovi arrivi ma non è che si possono mettere tutti subito dentro e risolvere così le cose. Stiamo lavorando con impegno e dedizione ora serve però fare risultato e credo che sia importante dare continuità ai risultati. E’ vero che non abbiamo vinto ma siamo rimasti attaccati al treno”.

“Se dovessimo perderla non mi sentire in discussione. Sapevo quale fosse la situazione, se si sono cambiati tre allenatori un motivo ci sarà. Mi sto assumendo tutte le responsabilità ma c’è bisogno di tempo. Sono convinto che se continuiamo a lavorare così potremmo risalire la classifica”.

Contro il Mantova è arrivata l’ennesima rimonta, partendo da una situazione di doppio vantaggio: “Abbiamo avuto due indecisioni, sul 2-2 la partita la abbiamo difesa, condotta e avuto la possibilità di fare il 3 a 2 – spiega Semplici – anche loro, vero ma la cosa che mi è dispiaciuta di più è quella di aver buttato via una possibile vittoria. Però quando subisci una rimonta così hai più possibilità di perderla che di vincerla, noi non ci siamo disuniti. Non abbiamo vinto però la cosa positiva è che c’è stato un certo tipo di continuità sia da parte di chi ha giocato sia di chi è subentrato”.

Depaoli è stato protagonista con una doppietta, un ruolo nuovo per lui nel quale potrebbe diventare davvero importante: “Mi auguro che diventi per noi importante, quando sono arrivato era in difficoltà ora si è ritrovato e anche la squadra sta uscendo da una situazione difficile. Credo che debba essere di buono auspicio. Tutti da noi si aspettano la vittoria ed è quella che deve cambiare il nostro percorso da qui alla fine del campionato perché quello che conta è il risultato. Domani dovremmo fare una partita con determinazione e con una mentalità che ci permetterà di fare una buona prestazione“.

Pedrola contro il Mantova non è sceso in campo, nemmeno un minuto. Come confermato dal tecnico domani potrebbe subentrare a gara in corso: “Sta bene ma non so se domani giocherà, devo valutare tante cose nella rifinitura. Parecchi giocatori non sono stati bene, devo fare delle scelte sulla base di quello che vedo in allenamento”.

Coda invece è entrato nei minuti finali. “Se gioca e non fa il suo dovere mi viene detto che deve rimanere fuori, se lo lascio fuori monta un caso. Per mesi ha tenuto su l’attacco quasi da solo, aveva bisogno di rifiatare. Se un giocatore gioca una partita in più o in meno non cambia la considerazione che ho di lui”.

Capito mercato, tra i pali il nuovo acquisto Perisan, che domani difenderà da subito la porta. “E’ arrivato nelle giuste condizioni ed è pronto per giocare domani”.

Il mercato però, de sa una parte, ha portato nuovi giocatori a Semplici dall’altra sarebbe servito per ridurre gli uomini in organico. A fine dicembre il tecnico aveva affermato di non voler più di 25 giocatori, qualcosa quindi in uscita la Sampdoria deve ancora fare: “La rosa è ampia, mi auguro che ci sia qualche uscita. La cosa giusta sarebbe quella di avere 2 giocatori per ruolo – spiega – il mercato non è mai semplice sia in entrata che in uscita. Sono contento che ci siamo rinforzati in difesa, dove eravamo in difficoltà, ora siamo migliorati ma c’è ancora qualche problemino. Cerco di allenare tutti al meglio e stiamo cercando di essere attenti a tutto. Lavorando così usciremo da questa situazione”.

Oggi dovrebbe anche arrivare Sibilli: “Lo confermo arriva oggi, sono molto contento. Lo aspetto con grande interesse”.

Akinsamiro ha avuto qualche problema questa settimana e quindi il suo impiego di domani è da valutare. Meulensteen invece non sta bene e domani non dovrebbe essere tra i convocati. Il gruppo però, nonostante i diversi infortuni, sta meglio anche a livello mentale. In più occasioni il tecnico blucerchiato aveva sottolineato come il problema della Sampdoria fosse prettamente a livello motivazionale e mentale: “Quando vieni da un percorso così è difficoltoso poi. Quando c’è un’aspettativa massima e poi ti ritrovi in fondo classifica non è semplice devi avere determinazione, voglia di non mollare e non farsi condizionare”.

“E’ normale che ci siano pretese diverse ma dobbiamo rimanere sul pezzo non farci condizionare da niente. Dopo Mantova eravamo dispiaciuti, il gruppo ad oggi è sano ma il periodo di mercato non è facile, non vedo l’ora che finisca da poter così esclusivamente pensare a quello che dobbiamo fare. Nonostante un percorso così possiamo risalire la classifica”.