Sampdoria, Semplici: “A Mantova anche Curto e Oudin, la nostra difficoltà è mentale”

Bogliasco. Non usa mezze parole Leonardo Semplici nella conferenza pre-partita della sua Sampdoria in partenza per Mantova dopo la rifinitura. La squadra di Possanzini è stato l’ultimo avversario contro cui la Sampdoria ha vinto, era il 27 ottobre. “Le difficoltà le vediamo tutti e sicuramente ce n’erano e ci sono e su molti aspetti sta a me e continuare a lavorare con decisione, con forza. I ragazzi si sentono responsabili, perché alla fine in campo scendiamo noi, ma a livello d’allenamento devo dire che devo rimproverare poco ai ragazzi: stanno dando veramente il massimo di quelle che sono le loro qualità. È chiaro che in questo momento non è sufficiente. Tutti noi bisogna dare qualcosa in più. Poi ci sono delle situazioni di mancanza di alcuni giocatori infortunati, di adattamenti che la squadra ha dovuto avere e quindi ci sono delle situazioni sicuramente da potere e dover migliorare”.

È proprio nell’atteggiamento che c’è qualcosa che non va e l’analisi del mister è lucida: “Partiamo bene, facciamo i primi 20 minuti comandando la partita, meritando il vantaggio. Dovevamo esprimerci ancora meglio, invece questo non è accaduto. Doveva venire fuori ancora di più il nostro valore, la nostra forza, anche serenità, andando in vantaggio. Invece alle prime difficoltà non solo per il valore dell’avversario, ma soprattutto per l’aspetto mentale che abbiamo dimostrato, la responsabilità stranamente aumenta invece che diminuire e nascono delle difficoltà che spesso dipendono da noi, non tanto dall’avversario e quindi è un aspetto, questo determinante, per poter far certi tipi di partite per gli interi 90 minuti. Così ho lavorato sotto l’aspetto della testa, della convinzione di avere delle qualità”.

Per quanto riguarda il modulo non ci saranno novità: “Credo andremo avanti in linea di massima come abbiamo giocato con il Cesena è chiaro che, vedendo la stessa partita, quanto abbiamo fatto bene i primi 20 minuti e quanto abbiamo fatto male i secondi non credo sia proprio un fatto di modulo, ma di proprio di atteggiamento mentale che purtroppo cambia durante la stessa gara. Nei 90 minuti cambiamo completamente atteggiamento e questo è l’aspetto su cui stiamo lavorando sotto tutti i punti di vista e che è il vero lavoro che quotidianamente mi aspetta, però insomma lo sapevo, avevo percepito questa situazione e penso l’abbiamo capita tutti”.

Beruatto e Niang si sono inseriti bene, dice Semplici. “Niang aveva una condizione diciamo non ottimale, anche se si è presentato benissimo a livello fisico, si è allenato bene. Beruatto è un giocatore già pronto e quindi sono soddisfatto.

Oggi si aggregheranno gli altri due nuovi acquisti: Marco Curto e Remi Oudin, rispettivamente difensore dal Cesena (dove era in prestito dal Como) e l’esterno d’attacco dal Lecce. “Devo ancora vederli − dice Semplici − e domani li porterò a disposizione, faranno la rifinitura oggi con noi e sono convinto possano dare una grossa mano e quindi insomma di questo sono soddisfatto”.

Resta in ballo la questione Pedrola: “Quando mi domandavate di Pedrola perché non gioca, non è che io lo facevo per far dispetto a qualcheduno, lo facevo perché secondo me non aveva la condizione ottimale per dare quell’apporto che avevamo visto in passato e quindi e ci sono alcune cose sicuramente da migliorare sia da parte nostra come impianto di gioco e sia da parte sua per esprimersi nel migliore dei modi”.

Capitolo rientri e assenze. Ferrari è tornato disponibile: “Ha fatto la settimana con noi quindi anche questo è un rientro potrebbe essere un rientro importante, mentre per quanto riguarda Bereszynski credo ci voglia ancora una ventina di giorni per far sì che lui possa rientrare in gruppo. Benedetti resta fuori: ha un problema al ginocchio e stiamo valutando con lo staff medico quello che è meglio per lui in questo momento, ma in questo momento non è a disposizione. Ioannou invece ha avuto un po’ d’affaticamento, ma poi ieri si è allenato regolarmente con noi e oggi fa la rifinitura”.

Di calciomercato Semplici non ne vuole parlare: “Sono concentrato sui giocatori che ho a disposizione e sappiamo tutti quello che serve a questa squadra per cercare di risalire e quindi la mia concentrazione va solo sui giocatori che ho a disposizione oggi e quindi da loro devo tirar fuori il massimo che possono dare per la Sampdoria”.

Sul fatto che ci siano delle limitazioni alla trasferta (riservata a chi ha la tessera del tifoso) Semplici si dice dispiaciuto: “In questo momento noi abbiamo veramente tanto bisogno della nostra gente che ci stia vicino e ci aiuti, che aiuti questi ragazzi. Il calcio deve tornare a valutare meglio alcune situazioni e tornare a essere più genuino, più bello, più passionale. È chiaro che quando ci sono delle tifoserie avverse bisogna prendere i giusti provvedimenti, però credo insomma impedire a una tifoseria di seguire la propria squadra del cuore in alcuni stadi credo sia oggi una cosa non bella”.