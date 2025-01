Sampdoria, Oudin ufficiale in prestito con diritto di opzione

Genova. La Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dal Lecce i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rémi Oudin (nato a Châlons-en-Champagne, Francia, il 18 novembre 1996).

L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027.

Come ha annunciato Leonardo Semplici in conferenza stampa, sarà subito aggregato alla squadra in partenza per Mantova.

Oudin è un giocatore tecnico e dotato di un buon tiro dalla distanza. Può ricoprire diversi ruoli dalla mezz’ala al trequartista all’esterno d’attacco. A Genova cercherà di trovare maggior continuità a livello di minuti giocati.

Data di nascita: 18/11/1996

Nazionalità: francese.

Ruolo: Centrocampista.

Altezza: 185 cm.

Peso: 79 kg.