Sampdoria, gennaio mese decisivo: Accardi non può sbagliare il mercato

Genova. Quello che inizia oggi sarà il primo mercato senza vincoli Figc sull’equilibrio tra entrate e uscite dopo lungo tempo per la Sampdoria, la cui stagione sinora può definirsi fallimentare dal punto di vista dei punti in classifica: 20, che valgono il quint’ultimo posto, piena zona playout.

Il direttore tecnico Accardi è chiamato a rimediare a una campagna acquisti che sinora si è dimostrata inadeguata nonostante il monte ingaggi sia il secondo della Serie B dopo il Sassuolo con oltre 24 milioni. I nomi che sembravano una sicurezza in termini di rendimento e personalità sinora non hanno reso.

Semplici, nell’ultima conferenza del 2024, ha ribadito la fiducia a Coda e Tutino e ha detto che innanzitutto occorrerà sfoltire la rosa: Girelli, Giordano, ma ora anche Silvestri, probabilmente dovranno trovare una nuova casa. Anche Borini e Barreca potrebbero partire. L’errore da non fare, comunque, è di rivoluzionare completamente la squadra come è stato fatto in estate. Mantenere un’ossatura stabile anche nello spogliatoio è fondamentale per cementare un gruppo che al momento non sembra essere legatissimo.

Inevitabile, però, intervenire anche in entrata. Le prime voci di mercato arrivano dalla Sardegna, dove alcune testate parlano di una trattativa per portare Lapadula a Genova, stavolta sponda blucerchiata, tuttavia la priorità indicata da Semplici riguarda la difesa dove la coperta, visti gli infortuni, è cortissima soprattutto tra i centrali. Alcuni elementi come Riccio hanno davvero compiuto troppi errori per essere ritenuti affidabili in una squadra che ambisce comunque ancora a rientrare nel giro playoff.

L’inserimento dei nuovi poi non è sempre immediato, per cui alla Sampdoria occorrerebbero giocatori già pronti e con una personalità adatta a gestire il peso della maglia e della responsabilità in una situazione non rosea.

In tutto questo un altro sacrificato potrebbe essere Pedrola, che ha recuperato dai suoi problemi fisici, ma non sembra aver ritrovato ancora quella brillantezza necessaria per giocare tutta la partita e soprattutto per motivare un cambio di modulo per farlo rendere al meglio. La Sampdoria non può aspettare nessuno, in questo momento.

E chissà che gennaio non porti anche un direttore generale, figura che sinora non è presente nell’organigramma ufficiale, anche se il braccio destro di Manfredi Alessandro Messina ha in parte cercato di svolgerne il ruolo.

La partita col Brescia arriverà tra 11 giorni e la squalifica di Ioannou (nel Brescia mancheranno Bisoli, Cistana e Olzer) impone un minimo di calma nelle uscite in quel ruolo.

L’anno scorso la Sampdoria fece un bel girone di ritorno recuperando posizioni sino a conquistare i playoff. Quello che si attendono i tifosi è sicuramente un’inversione di rotta già il 12 gennaio per ritrovare al più presto quella vittoria che manca dal 27 ottobre, ottenuta contro il Mantova che verrà affrontato il 25 gennaio. Non c’è più tempo.