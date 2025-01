Sampdoria, crisi senza fine: il Cesena passa 1-2, contestazione al Ferraris

Genova. La Sampdoria affonda in casa 1-2 contro il Cesena e ora è emergenza vera. La squadra di Semplici ha tirato i remi in barca dopo aver segnato il gol del vantaggio con Ricci all’8′ subendo l’iniziativa dei romagnoli senza reagire per tutta la partita. Nessuna reazione al pareggio di Antonicci al 31′ né al vantaggio di Donnarumma al 62′. Una squadra senza nerbo e che ora dovrà fronteggiare anche l’infortunio di Tutino, uscito sorretto da medico e massaggiatore nella ripresa dopo 20 minuti dal suo ingresso in campo. A fine gara i giocatori non sono neanche andati sotto la Sud, che ha fischiato e indirizzato cori di contestazione all’indirizzo dei giocatori.

Primo tempo

La Sampdoria gioca bene solo 10 minuti, i primi, con la vivacità di Pedrola e Akinsanmiro, che agiscono alle spalle di Coda, All’8′ i blucerchiati passano in vantaggio con Riccio: il difensore di testa trova la rete dopo che Klinsmann aveva parato il suo primo tentativo su cross di Coda che ha tagliato la difesa favorendo il tiro al volo del difensore. Da quel momento, però, la Sampdoria smette di avere l’atteggiamento propositivo e aggressivo iniziale e il Cesena, forte di una sicurezza palla al piede che manca alla squadra di casa, cresce: in un paio di occasioni sorprende la difesa, che lascia qualche spazio di troppo. Al 24′ Shpendi conclude a rete senza troppa potenza e trova la respinta di Ghidotti che poi toglie la palla all’accorrente Tavsan. Una girata di Coda al 26′ deviata in corner è l’ultima conclusione del primo tempo per i blucerchiati. Al 31′ arriva il pareggio del Cesena con Antonucci, che infila Ghidotti col un rasoterra diagonale su assist di Ciofi, che se n’è andato sulla destra.

Secondo tempo

Nella ripresa è il Cesena a sembrare più motivato, che si affaccia subito dalle parti di Ghidotti in un paio di occasioni e poi passa in vantaggio al 62′: Donnarumma dal limite trova l’angolino alla sinistra di Ghidotti su servizio di Shpendi. Piove sul bagnato al 68′ perché Tutino è costretto a uscire sorretto da medico e massaggiatore per un infortunio alla caviglia. Entra Sekulov, Semplici inserisce anche Niang per Yepes, ma la situazione non cambia e si sentono i primi fischi anche durante i 90 minuti. Nella mischia anche Leonardi per Coda il risultato resta quello, che inchioda i blucerchiati a 21 punti in quello che sembra un incubo senza fine.

92′ Nel Cesena fuori Antonucci per Pieraccini

90′ Cinque minuti di recupero

90′ Corner per il Cesena che viene battuto corto, respinta blucerchiata in fallo laterale

89′ Ammonito La Gumina

85′ Nel Cesena escono Tavsan per Francesconi e Shpendi per La Gumina

83′ Fallo su Niang, punizione dal vertice dell’area di rigore per la Samp, ma la palla che viene rinviata dalla difesa romagnola

79′ Semplici gioca la carta Leonardi per Coda

74′ Nel Cesena esce Donnarumma per Celia

72′ Tiro di Shpendi, Ghidotti devia in corner. Sulla battuta arriva Prestia col destro, palla altissima

68′ Infortunio per Tutino, costretto a uscire sorretto da medico e massaggiatore. Entra Sekulov, Semplici inserisce anche Niang per Yepes

62′ Gol del Cesena, Donnarumma dal limite trova l’angolino alla sinistra di Ghidotti su servizio di Shpendi

57′ Ammonizione per Akinsanmiro

55′ Nella Sampdoria fuori Pedrola per Tutino e Beruatto per Ioannou

53′ L’egoismo di Coda che non appoggia ad almeno due compagni fa comunque arrivare la palla a Pedrola per un intervento avversario, lo spagnolo dal limite prova il destro, palla altissima

52′ Sempre il Cesena pericoloso, Errore di Meulensteen, ne approfitta Shpendi che appoggia per Antonucci, palla deviata sull’esterno della rete. Corner non sfruttato

48′ Ancora Cesena pericoloso che attacca con tanti uomini, con un tentativo di Tavsan in area, un rasoterra parato senza troppi problemi da Ghidotti

47′ Azione prolungata del Cesena, che si conclude con un tentativo da fuori area di Calò, palla sopra la traversa

46′ Si riparte senza cambi, palla al Cesena. La Samp attacca verso la Sud

45+2′ Ultimo tentativo è del Cesena, con Bastoni dalla distanza, blocca Ghidotti.



45′ Due minuti di recupero

45′ Ci prova Antonucci dal fondo, un tiro-cross pericoloso disinnescato da Ghidotti

42′ Gioco fermo per un colpo subito da Akinsanmiro nelle parti intime

40′ Cross dalla sinistra di Donnarumma, Adamo salta di testa al centro dell’area, palla alta non di molt0 sopra la traversa

31′ Pareggio del Cesena con Antonucci, che infila Ghidotti col un rasoterra diagonale su assist di Ciofi, che se n’è andato sulla destra

26′ Ci prova Coda che si gira col sinistro in area e trova un angolo per una lieve deviazione con il pallone che si spegne sull’esterno della rete. Nulla di fatto sugli sviluppi

25′ Ammonizione per Tavsan, che atterra Beruatto

24′ Sampdoria che si fa un po’ sorprendere e lascia un buco in cui si inserisce Shpendi, l’attaccante trova la respinta di Ghidotti che poi toglie la palla all’accorrente Tavsan

21′ Tentativo di destro a giro di Shpendi, palla ampiamente fuori

17′ Beruatto perde palla a centrocampo, il Cesena arriva in area e Antonucci prova il destro deviato da Veroli in corner. Sugli sviluppi è Pedrola a uscire palla al piede

11′ Ammonito Yepes, brutto scontro con Prestia

8′ Gol della Sampdoria! Riccio di testa trova la rete dopo che Klinsmann aveva parato il suo primo tentativo su cross di Coda che ha tagliato la difesa favorendo il tiro al volo del difensore

4′ Sampdoria partita bene sempre nella metà campo avversaria. Coda agisce avanzato con Pedrola e Akinsanmiro alle spalle. Quest’ultimo cade dopo un contatto in area, una sorta di spinta, ma per l’arbitro tutto regolare

1′ Si parte con palla alla Sampdoria, che attacca verso la Nord in questo primo tempo

Sette gradi con una tramontana che spazza via al Ferraris per Sampdoria-Cesena, partita che i blucerchiati non possono sbagliare. Semplici sceglie Pedrola e Beruatto negli undici titolari, Niang in panchina. Partita che sarà caratterizzata inevitabilmente dal vento.

Nel Cesena l’ex La Gumina è in panchina.

La Sampdoria scende in campo con le maglie caratterizzate dal claim Union Creates Strength, coniato dal club in seguito all’episodio di razzismo avvenuto a Brescia nello scorso turno di campionato. “Una prima azione concreta per mantenere alta l’attenzione su una tematica tanto importante e per promuovere, come sempre dal 1946 ad oggi, i valori di rispetto e tolleranza che fanno parte a pieno titolo della nostra storia blucerchiata” si legge nella nota.

“Mai più razzismo, vinciamo questa partita! – Lega B e UNAR per un calcio inclusivo”. Questo lo slogan che sui led bordocampo, sui maxischermi, negli annunci allo stadio e, inoltre, nelle creatività dei canali di comunicazione della LNPB caratterizzerà la 22a giornata della Serie BKT. Un antipasto di un progetto più corposo che la Lega B sta strutturando con l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei ministri e che vuole essere opera di sensibilizzazione importante contro ogni forma di razzismo e discriminazione, sia dentro che fuori dal campo di gioco.

Sampdoria: Ghidotti, Riccio, Meulensteen, Veroli, Venuti, Bellemo, Yepes (68′ Niang), Beruatto (55′ Ioannou), Akinsanmiro, Pedrola (55′ Tutino; 68′ Sekulov), Coda (79′ Leonardi).

Allenatore: Semplici.

A disposizione: Vismara, Scardigno, Viera, Ricci, Depaoli, Vulikic, Fisher.

Cesena: Klinsmann, Ciofi, Prestia, Mangraviti, Adamo, Calò, Bastoni, Donnarumma (74′ Celia), Shpendi (85′ La Gumina), Tavsan (85′ Francesconi), Antonucci (92′ Pieraccini).

Allenatore: Mignani.

A disposizione: Pisseri, Fontana, Curto, Mendicino, Kargbo, Ceesay, Berti, Piacentini, Pieraccini.

Arbitro: Collu di Schio

Ammoniti: Yepes, Akinsanmiro (S); Tavsan, La Gumina (C)

Spettatori: abbonati 19.405 rateo 195.258,62; paganti biglietti 1.673 incasso 33.366