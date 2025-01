Sampdoria, Beruatto già conquistato dall’ambiente: “Altro che serie B, è da Champions League”

Genova. I tifosi non ci speravano più, ma alla fine Pietro Beruatto è arrivato a vestire la maglia della Sampdoria prima della partita con il Brescia. Un rinforzo importante anche alla luce delle scelte di mercato dei blucerchiati e all’assenza di Ioannou per squalifica.

Sul canale ufficiale youtube della Samp racconta: “È stata una trattativa abbastanza lunga, però alla fine è importante che sia qui. Ho fatto il primo allenamento e le sensazioni sono molto positive. Innanzitutto i ragazzi mi hanno accolto benissimo, mi sono sentito subito parte del gruppo. Ci siamo allenati, ho trovato una squadra molto forte, ritmi alti, quindi sono molto felice”.

Beruatto ormai conosce bene la serie B: “Ormai sono 4-5 anni che ci gioco, quindi so che è un campionato difficile, imprevedibile ed è chiaro che ora magari stiamo passando un momento un po’ negativo, però oggi allenandomi ho visto che ci sono tutte le carte in regola per ripartire, per sognare qualcosa di bello ed è chiaro che poi quando ti chiama un club come la Sampdoria è sempre difficile dire di no perché mio papà che appunto ha allenato qua, mi ha sempre parlato bene e anche qua quando abbiamo giocato contro… è un ambiente che non è da serie B, ma da Champions League e quindi fai fatica a dire di no a una società come la Samp”.

Il papà Paolo alla Sampdoria come allenatore ha vinto il campionato allievi nazionali: “Io ero piccolino, non ho tantissimi ricordi, però venivo qui e si allenavano nel campo di sotto e io stavo al bar. Mi ha sempre parlato bene della Samp, era molto contento e comunque anche emozionato tra virgolette perché è un club storico, importantissimo, ha sempre fatto la serie A ed è veramente qualcosa di bello”.

Beruatto è un giocatore poliedrico: “Mi reputo un giocatore tecnico e di corsa che è migliorato molto in fase difensiva. Ho fatto anche il terzo e comunque mi piace come ruolo. Mi piace molto giocare anche quarto. Penso che tra terzo quarto e quinto mi piacciono molto tutti e tre i ruoli”.

Col mister non c’è stato ancora modo di approfondire un dialogo: “Il mister mi ha dato il benvenuto, in realtà ancora dobbiamo parlare bene nel dettaglio, quindi oggi è stata più una giornata di presentazioni e poi l’allenamento, col mister parlerò poi nel dettaglio”.

I tifosi hanno impressionato il neoacquisto quando è venuto a Genova col Pisa: “Nonostante il periodo un po’ negativo i tifosi sono stati tutta la partita a sostenere. È un ambiente incredibile ed è chiaro che un ambiente così comunque porta le altre squadre a dare sempre il massimo perché comunque effettivamente quando entri in quello stadio ti carichi. Questa carica dobbiamo tenercela dentro e farla vedere per fare qualcosa di bello perché veramente c’è tutto per fare delle bellissime cose e adesso non mi resta che mettermi a disposizione del mister e della squadra”.