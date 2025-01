Sampdoria, Accardi già al lavoro: Mattia Valoti vicino a vestire la maglia blucerchiata. Piace Bandinelli dello Spezia

Genova. E’ partito solamente da un giorno il mercato ma per la Sampdoria è subito tempo di mettersi a lavoro. Dopo la sconfitta casalinga contro il Pisa (dove però i blucerchiati hanno espresso buon gioco) il tecnico Leonardo Semplici era stato chiarissimo sul tracciare gli obiettivi di questa sessione di mercato invernale: in primis sfoltire la rosa e, poi, quello di rinforzarla con almeno due new entry per reparto.

Ci sarà da lavorare per il direttore tecnico Pietro Accardi (ma non solo per lui) chiamato a rimediare a una campagna acquisti che sinora si è dimostrata inadeguata nonostante il monte ingaggi sia il secondo della Serie B dopo il Sassuolo con oltre 24 milioni. Ora non si può più sbagliare, con il terzo cambio in panchina e una classifica, per usare un eufemismo, non soddisfacente la Sampdoria ha l’ultima chance per rendere i tifosi orgogliosi e per rendere giustizia alla storia blucerchiata.

Quindi primo obiettivo sfoltire e servono almeno 8 o 9 cessioni anche con scelte pesanti. Tra i probabili partenti, come avevamo detto ieri, ci sono Girelli, Giordano, Silvestri, Borini e Barreca. Ora sembrano essersi aggiunti Kasami e Pedrola.

Il primo reparto da cui si partirà, con ogni probabilità, è la difesa. Vero è che in questo reparto la coperta è molto corta, visto i tanti infortuni e di lunga durata, e mister Semplici è stato chiaro nel ribadire che questo reparto ha la priorità. Piacciono alcuni giocatori, le idee ci sono ma, lo ribadiamo, la priorità è tagliare.

E dopo la difesa c’è da schierare il centrocampo, il nome caldo è quello del classe ’93, Mattia Valoti. Attualmente il centrocampista è in forza al Monza ma è vicinissimo a vestire la maglia blucerchiata, dove ritroverebbe il suo ex tecnico ai tempi della Spal.

Piace anche Filippo Bandinelli che in questo campionato sta prendendo sempre più in mano le chiavi del centrocampo dello Spezia. L’intenzione del calciatore però è quella di finire la stagione agli ordini di Luca D’Angelo.

Passando la palla agli attaccanti, il tecnico ha ribadito fiducia a Tutino e Coda (nonostante il basso rendimento con appena 10 gol in due) ma le alternative ci sono e portano il nome di Alberto Cerri del Como, Christian Gytkjaer del Venezia.

Insomma le idee ci sono e sono chiare resta però da non fare colpi di scena e stravolgere una rosa che già in estate ha visto modificarsi tanto. La partita con il Brescia è alle porte (domenica 12 gennaio ore 19.30) e vedremo se già allo stadio “Mario Rigamonti” mister Semplici potrà schierare qualche nuova pedina.