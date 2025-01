Saldi, partenza positiva: fino al 15% di vendite in più grazie ai turisti. Recine: “Genovesi vi aspettiamo”

Genova. Buona la prima. Questo sinteticamente il bilancio della prima giornata di saldi invernali per gli esercenti genovesi, giornata che ha dato il via ai 45 giorni delle attese vendite promozionali, a cui si guarda per un boccata di ossigeno per un comparto, quello del commercio, in cerca di certezze.

A tirare soprattutto i turisti, presenti in massa in città per il ponte dell’Epifania. “I genovesi li aspettiamo al rientro dalle vacanze – commenta Francesca Recine, presidente regionale e vice presidente nazionale di Fismo Confesercenti – offrendo la consueta esperienza e qualità che da sempre riserviamo a tutti i nostri clienti”.

Recine estende però la riflessione al di là dell’esito di questa primissima giornata: “È evidente che i saldi, ormai da tempo, non rappresentano più l’evento di una volta, né nelle attese né tantomeno nella portata economica, e questo proprio per la loro collocazione troppo anticipata: certo, la loro partenza costituisce sempre un momento di interesse capace di catalizzare l’attenzione sui negozi, ma, schiacciati tra mille altre promozioni continue, e arrivando praticamente all’inizio della stagione, il freddo è iniziato oggi – osserva – non fanno altro che erodere i margini delle attività, e proprio nel periodo più importante”.

“Ecco perché, ormai da anni – rivendica Recine – Fismo Confesercenti chiede il ritorno dei saldi alla fine della stagione, cioè laddove erano nati, e lo fa portando avanti questa battaglia a tutti i tavoli a partire, naturalmente, dalla conferenza Stato-Regioni che ogni anno è chiamata a stabilire le date in tutta Italia. Anche la loro durata, di ben 45 giorni, va ridotta: soltanto posticipando e accorciando il periodo dei saldi, questi potranno tornare ad essere ciò che erano in origine, e cioè lo svuotamento delle vecchie collezioni, rappresentando così per i clienti una vera occasione di affari e, per le imprese, la possibilità di traguardare una crescita che, andando oltre la mera sopravvivenza cui sono costrette oggi, si traduca in nuove aperture e nuove assunzioni”.

“I saldi – conclude la presidente Fismo – devono dunque tornare a rappresentare un volano per gli esercizi di vicinato, e non l’ennesimo terreno di scontro con la grande distribuzione: altrimenti, come pensiamo di arginare la continua moría di negozi di qualità nelle nostre città? Come possiamo pensare di invogliare i giovani a rilevare, o tantomeno ad aprire ex novo, un’attività sempre più schiacciata sugli interessi dei grandi colossi e dell’online? E attenzione, questo ragionamento vale a maggior ragione per tutte quelle zone che non possono fare nemmeno affidamento sulla leva del turismo, e dove ogni saracinesca che chiude rappresenta un impoverimento sociale, prima ancora che economico: senza un ripensamento strutturale delle regole del commercio, a partire proprio dai saldi, rischiamo di condannare interi quartieri e città alla desertificazione“.