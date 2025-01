Sai parlare, scrivere e leggere il genovese? Il Comune di Genova ti cerca per i prossimi progetti del 2025

Genova. Il Comune di Genova cerca cittadini che sappiano parlare, scrivere e leggere in lingua genovese. Iscriversi è facile: basterà compilare e inviare il form al presente link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-qqHhIpVokKdwG1JGQY1A_2YRcOpaiBJgCm9o9FlhLlUQTlKVktaOVhIS0RURjM3RjM5V1pMTEk3Ty4u specificando i propri dati, per essere inseriti tra coloro i quali potranno aiutare l’Amministrazione nei progetti dedicati alla lingua genovese che si trovano all’interno del Protocollo per la valorizzazione della lingua genovese stipulato tra Comune di Genova e Consulta Ligure e siglato durante l’ultimo Confeugo, le cui iniziative si svolgeranno a partire da febbraio 2025.

“Proprio oggi, Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, che ricorre ormai da 12 anni, lanciamo una bellissima chiamata verso tutti i nostri concittadini, che potranno aiutarci a mantenere viva la lingua della nostra città, che ha una lunga e ricca storia, fatta di tradizioni, cultura e linguaggio – dichiara l’assessore alle Tradizioni del Comune Paola Bordilli– La ricerca è rivolta a tutti coloro che hanno affinità con il genovese e l’invito è a sentirsi liberi di “lanciarsi” in questa esperienza che aiuterà altri cittadini a imparare la lingua genovese, che con le sue radici profonde nella nostra identità, è una parte fondamentale del nostro patrimonio culturale. Il genovese è un legame che ci unisce, che ci fa sentire parte di una comunità che affonda le radici nel passato e che, grazie a tutti noi, potrà guardare al futuro con orgoglio”.

Tra le iniziative del protocollo rientreranno: promuovere corsi di lingua genovese gratuiti per i cittadini, collaborare con le scuole per l’insegnamento della lingua genovese, realizzare eventi culturali, spettacoli e rassegne tematiche che coinvolgano le nuove generazioni, implementare siti web e canali social per diffondere la cultura genovese, registrare testimonianze sonore di parlanti anziani per preservare e trasmettere la tradizione linguistica. E ancora, organizzare concerti, rappresentazioni teatrali, concorsi e altre attività sul tema.

Le prime iniziative saranno presentate a inizio febbraio e si svilupperanno nel corso del 2025, creando occasioni di scambio culturale, per promuovere il genovese nella lettura, e nella scrittura. Il Comune cerca cittadini di tutte le età, che abbiano voglia di condividere il loro sapere affinché il genovese non venga solo parlato, ma anche conservato come una ricchezza linguistica.

“La Consulta Ligure- dichiara il presidente Giorgio Oddone– con la collaborazione delle Associazioni Culturali del territorio, per molte delle quali rappresenta il punto di aggregazione, a partire dalla Compagna, è orgogliosa di dar vita a questo ambizioso progetto. Svolgerà questo compito non solo riguardo alla valorizzazione del genovese, ma anche alla sua conservazione per sempre in internet, oltre che alla sua divulgazione a livello mondiale, attraverso i più importanti mezzi di comunicazione che la tecnologia permette. In sintesi “Il Genovese dalla città al Mondo””.