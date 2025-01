Rottura tubo dell’acqua in via del Lagaccio, Cgil: “Quartiere desertificato e abbandonato”

Genova. “Apprendiamo da notizie di stampa dell’esplosione di ieri di un grosso tubo dell’acqua in via del Lagaccio, rottura che ha creato notevoli disagi. E’ l’ennesimo grande tubo che salta nella nostra città, perché le aziende che gestiscono il sistema idrico preferiscono fare profitti [e intascare i denari conseguenti] piuttosto che investire per fare manutenzioni. Ma qui c’è un aspetto ulteriore. In un quartiere come il nostro, dove al dissesto idrogeologico, secondo i geologi il Rio Lagaccio è uno dei rivi tombati più critici della città: “una bomba a orologeria”, che vista la morfologia del territorio, può avere esiti devastanti, specie di fronte ai sempre più frequenti ‘eventi piovosi estremi’, si unisce la desertificazione dei servizi e dei posti auto”

A scriverlo in una nota Spi Cgil Lagaccio: “Di fronte a questa situazione – che denunciamo da tempo, chiedendo risposte precise. Il Comune disattende le sue responsabilità e i suoi impegni, perseverando invece nella malsana idea di costruire una funivia che sorvoli e puntelli di piloni il nostro territorio asservendolo, come da sempre, a interessi diversi da quelli di chi lo abita”

“Quello che è certo – conclude la nota – è che non ci rassegniamo: continueremo a impegnarci e a lottare con ogni mezzo, cercando convergenza con le associazioni e gli abitanti del territorio, per contrastare l’eco-mostro, per costruire socialità e per rendere vivibile il Lagaccio”