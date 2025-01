Roma batte Genoa 3 a 1: note liete il primo goal di Masini e l’esordio del genovese Venturino

Roma 3 (25′ Dovbyk, 60′ El Shaarawy, 72′ aut Leali) – Genoa 1 (33′ Masini)

93′ Tiro a giro di Soulé di poco sopra alla traversa.

90′ Quattro minuti di recupero

88′ Sempre El Shaarawy, che prova l’azione personale. Conclusione tra le braccia di Leali.

84′ Nella Roma, Soulé e Shomurodov per Dybala e Dovbyk. Nel Genoa Kassa per Miretti.

82′ Roma pericolosa in contropiede. Sempre El Shaaraey nel vivo dell’azione. Lancia Pisilli, tiro di prima potente ma fuori.

79′ Il Genoa c’è. Bel passaggio a rimorchio di Venturino con Pinamonti che calcia pericolosamente a incrociare anche se il pallone finisce sul fondo.

76′ Celik e Saelemaekers nella Roma. Subito dopo anche Pisilli al posto di Hummels.

72′ La Roma segna ancora! Kone semina il panico in area sfondando sul fondo lato sinistro. Mette al centro, il pallone fa flipper con Leali che tocca in modo scomposto nello scompiglio dell’area piccola con Dybala che spinge il pallone in rete. Ma l’impressione è che il pallone fosse entrato prima del tocco dell’argentino. Anche prima di questo goal la Roma ha reclamato per un rigore per un contatto tra El Shaarawy e un difensore genoano.

71′ Frendrup ci prova dalla distanza. Tiro debole e centrale facile preda di Svilar.

68′ Escono Zanoli e Thorsby. Entrano Venturino ed Ekhator.

64′ Ancora un corner di Miretti. Si inserisce ancora bene Masini ma di testa non riesce a inquadrare la porta. Pallone alto.

60′ Il goal dell’ex! El Shaaraewy punisce la squadra del suo esordio in Serie A. Dybala riceve in area, scarica per il Faraone che calcia in modo chirurgico verso l’angolino basso più lontano.

58′ Saelemaekers mette al centro, il pallone carambola sul braccio largo di Sabelli. Rumoreggia l’Olimpico. Ma si continua a giocare.

55′ Inizio di ripresa con la Roma costantemente all’attacco, ma il Genoa si difende con ordine. Ammonito Paredes a seguito di un calcio d’angolo a favore. Gomito troppo alto che colpisce Sabelli. Colpo involontario, per questo niente rosso.

50′ Colpo di testa di El Shaarawy da posizione defilata, pallone murato dalla schiena di Sabelli.

46′ Si riparte.

Nell’intervallo, Ranieri è costretto a sostituire Pellegrini, che si ferma per un acciacco. Al suo posto il savonese ed ex Genoa Stephan El Shaarawy.

Secondo tempo

Buona prova del Genoa, solidissimo in fase difensiva pur senza rinunciare a qualche sortita offensiva e al pressing alto orchestrato in prima battuta da Thorsby. Tegola in difesa, con Bani costretto a uscire per infortunio. Al suo posto Sabelli.

45’+2 Finisce il primo tempo.

45’+1 Calcia la punizione Paredes. Conclusione forte ma centrale. Blocca comodamente Leali.

44′ Fallo di Miretti su Dybala che guadagna una punizione da buona posizione. Intanto, viene comunicato che saranno due i minuti di recupero.

41′ La Roma fatica a creare occasioni nonostante il maggiore possesso palla.

33′ Pareggio del Genoa! Miretti calcia a uscire un corner dalla destra. Masini si inserisce e calcia al volo con potenza seppur marcato infilando Svilar. Che bella storia quella di Masini, che debutta col Grifone, dove aveva fatto le giovanili, con un goal in uno degli stadi iconici del calcio italiano. Esplosione di gioia per la panchina rossoblù.

30′ Problemi fisici per Bani. Non ce la fa a continuare. Al suo posto entra Sabelli. De Winter si accentra affiancando Vasquez.

25′ Roma in vantaggio! Cross dalla destra di Saelaemaekers. Pellegrini colpisce nell’area piccola. Leali riesce a respingere ma nulla può sul deciso tap in di Dovbyk.

18′ Vasquez stende Mancini e rimedia il primo cartellino giallo della partita.

16′ Il Genoa riparte bene con Zanoli che riceva da Thorbsy e porta palla. Servizio a rimorchio per Miretti, la cui conclusione è però troppo centrale.

9′ Roma a un soffio dal goal. Dybala calcia benissimo la punizione che si è conquistato. Il pallone sbatte sulla traversa in prossimità dell’incrocio dei pali.

8′ Fallo di Frendrup su Dybala. Punizione dal limite per la Roma.

7′ In questi primi minuti il Genoa inizia il pressing altissimo, fin dall’area della Roma.

Nota tattica: le scelte dei giocatori potevano far pensare al canonico 4-3-3. In realtà il Genoa gioca con il 4-4-2. Al centro del campo la coppia Masini-Frendrup. Larghi ci sono Miretti a sinistra e Zanoli a destra. Thorsby affianca Pinamonti e si dedica al pressing asfissiante sulla prima costruzione della squadra di Ranieri.

2′ Subito giallorossi in avanti, Angelino crossa per Saelemaekers. Conclusione a incrociare sul fondo.

1′ Si parte. Roma con la classica divisa giallorossa. Magli bianca con inserti rossoblù per il Genoa. Calcio d’inizio affidato ai padroni di casa. Nella formazione titolare, Vieira scegli Masini a centrocampo al posto dell’indisponibile Badelj. Per il classe 2001 è la prima da titolare nella massima serie.

Primo tempo

Dopo aver ottenuto sette punti su nove negli scontri diretti contro Empoli, Parma e Lecce, il Genoa si reca all’Olimpico per provare a ottenere una vittoria di prestigio che consentirebbe ai rossoblù di scavalcare proprio i capitolini in classifica e di occupare il 10^ posto in classifica. Per farlo, Vieira scegli Masini a centrocampo al posto di Badelj.

Le formazioni ufficiali

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All.: Ranieri.

Genoa (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All.: Vieira.

Arbitro: Zufferli, Assistenti:Baccini e Bahri, IV uomo Rapuano, VAR: Di Bello, AVAR: Camplone.