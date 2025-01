Robot aspirapolvere, macchine del caffè e latte d’olio: i “furti dell’Epifania”

Genova. In un caso hanno provato a uscire dal negozio con un robot aspirapolvere da quasi mille euro nel carrello, in un altro sono riusciti a portare la merce rubata in auto, ma sono stati fermati. Due coppie sono state denunciate dai carabinieri in due distinti momenti, entrambe per furto (in un caso in realtà solo tentato).

Il bottino è decisamene variegato. Nell’intervento dei carabinieri della stazione di Arenzano, il controllo ha riguardato una coppia fermata per un controllo stradale che si è mostrata davanti alle divise parecchio sulle spine. I Miliari hanno voluto controllare il portabagagli, e all’interno hanno trovato una macchina del caffè, cibo per animali e due taniche di olio d’oliva.

Subito sono scattati gli accertamenti, che hanno portato alla luce che la merce era stata rubata poco prima da due negozi della zona. La refurtiva, circa 300 euro in totale il valore, è stata restituita e la coppia, formata da due genovesi di 40 anni, è stata denunciata per furto.

Nel secondo caso invece il colpo è stato solo tentato: un robot aspirapolvere hi-tech del valore di 850 euro che una coppia formata da una 25enne e un 35enne hanno provato a portare fuori da un centro commerciale, nascosto nel carrello tra i sacchetti della merce e dei prodotti pagati regolarmente. Subito dopo le casse sono stati fermati.