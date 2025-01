Riviera International Film Festival, dal 6 all’11 maggio la nuova edizione con Valeria Golino

Genova. Don’t Stop Daring, non smettere di osare, è il messaggio che lancia il Riviera International Film Festival in occasione della sua nona edizione, a Sestri Levante dal 6 all’11 maggio prossimi. Lo stesso payoff campeggia sulla nuova locandina d’autore disegnata, quest’anno, dall’artista Rosa Coduti, un’esortazione a varcare il limite fisico e simbolico che separa lo spettatore dallo schermo.

La comunicazione delle nuove date è accompagnata, come ogni anno, dall’annuncio dei primi grandi nomi della rassegna che torna, per il nono anno consecutivo, in riva alla Baia del Silenzio. Saranno Valeria Golino e Bernardo Bertolucci i primi grandi protagonisti al RiFF 2025. Golino, vincitrice di tre David di Donatello e quattro Nastri d’Argento, e per ben due volte premiata con la Coppa Volpi come migliore attrice al Festival di Venezia, sarà ospite del Riff e presenterà la prima edizione di “Bertolucci (R)Evolution”, una retrospettiva sul grande maestro del cinema realizzata in collaborazione con la Fondazione Bernardo Bertolucci.

Il legame tra il regista due volte premio Oscar e il Riviera Film Festival avrà durata triennale: fino al 2027, infatti, in ciascuna edizione della rassegna saranno presentati tre film rappresentativi delle altrettante fasi in cui si articola la carriera di Bertolucci (1960-1980, 1980-2000, 2000-2018), sotto la moderazione del giornalista Mattia Carzaniga e la conduzione di un ospite d’eccezione quale, appunto, Valeria Golino per l’edizione 2025. I primi tre film selezionati per la rassegna saranno “Il Conformista”, “Ultimo Tango a Parigi” e “La Luna”.

Una sinergia che certifica la crescita del Riff, evento non-profit nato nel 2017 per promuovere il cinema indipendente valorizzando il lavoro dei più promettenti registi under 35 e accreditatosi, ormai, tra le rassegne emergenti a livello internazionale non solo per il cinema ma anche per gli eventi industry, le masterclass e i panel sulle grandi serie tv. Un successo reso possibile dalla qualità dei film in concorso e dal livello degli ospiti tra i quali, solo per restare all’edizione di quest’anno, si ricordano i nomi di Susan Sarandon, Andrew Dominik e dei premi Oscar Pietro Scalia e Eva Orner tra gli altri.

“Siamo onorati di ospitare la Fondazione Bernardo Bertolucci in esclusiva per i prossimi tre anni – dichiara Stefano Gallini Durante, presidente del Riviera International Film Festival – Bernando Bertolucci è uno dei più grandi registi di tutti i tempi e ha rappresentato fin dall’inizio della sua carriera una anima con direzione puntata sulla verità dei sentimenti umani più profondi e a volte scomodi, filosofia che rientra nella sfera di pensiero del nostro festival. La presenza di Valeria Golino ci entusiasma: una grande attrice, un’artista coraggiosa sempre alla ricerca di nuove sfide, una mente libera e consapevole del nostro tempo. Per l’edizione 2025 avremo come sempre un programma artistico molto elevato sotto il profilo culturale e educativo. In soli otto anni il Riviera International Film Festival è diventato un punto di riferimento per il cinema indipendente nazionale e internazionale, con contenuti che hanno aggiunto valore al territorio che con il Riff ha riscoperto la bellezza e il potere ispirativo del cinema. A proposito di territorio, il nostro team organizzativo ha fatto un lavoro eccellente in questi anni, e penso che il Riff meriti un riconoscimento ufficiale solido e non sporadico dalle istituzioni regionali e nazionali. Il Riff è, infatti, l’unico evento internazionale di cinema in Liguria: i nostri ospiti, tra i quali molti premi Oscar, i film dei giovani registi che partecipano da tutto il mondo e i numeri generati lo attestano inconfutabilmente. Siamo grati al Comune di Sestri Levante e al sindaco Francesco Solinas, all’Associazione Albergatori, al Consorzio Sestri Levante In e a tutte le forze dell’ordine per il supporto sempre maggiore e attendiamo il nostro pubblico all’edizione 2025, con la grande passione per il cinema e la attenzione ai contenuti che ci contraddistingue. È provato da sempre che la qualità del futuro di un territorio e dei suoi cittadini è direttamente proporzionale agli investimenti fatti nella cultura”.

“La Fondazione Bernardo Bertolucci è entusiasta di iniziare una partnership triennale con il Riff perché l’attenzione per le nuove generazioni, che è il fulcro di questo Festival, è la stessa che anima la Fondazione che si propone di far conoscere, in particolar modo ai giovani, il lavoro e la poetica di Bertolucci – commenta Valentina Ricciardelli, presidente della Fondazione Bernardo Bertolucci –. Ma la nostra finalità più importante è quella di trasmettere ai cineasti emergenti e a tutti i ragazzi che vivono il difficile passaggio all’età adulta uno degli insegnamenti più importanti e potenti del regista: non smettere di osare, di essere anticonformisti e di sognare perché è nei sogni che si trovano la forza, il coraggio e la speranza per costruire il proprio futuro”.

La Fondazione Bernardo Bertolucci è stata creata per volere testamentario da Clare Peploe, regista, sceneggiatrice e moglie di Bernardo Bertolucci scomparsa nel giugno 2021, che ha designato Valentina Ricciardelli, cugina del maestro, come presidente. Le sue finalità sono quelle di divulgare la poetica di Bertolucci con retrospettive, studi, spettacoli, pubblicazioni e mostre, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. Saranno dunque dedicati premi e borse di studio a giovani registi e cineasti emergenti internazionali. La sede della FBB è a Parma, città natale di Bertolucci, dove, dopo che sarà terminata la digitalizzazione da parte della Cineteca di Bologna, verrà conservato il suo archivio insieme a quelli del padre Attilio, uno dei più grandi poeti del ‘900, e del fratello Giuseppe, intellettuale, regista e sceneggiatore. Il comitato scientifico è composto da quattro importanti professionisti del mondo del cinema, amici di Bertolucci: il produttore Jeremy Thomas, il montatore Pietro Scalia e i registi Marco Tullio Giordana e Luca Guadagnino. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a fondazione.bbertolucci@gmail.com.

La nuova locandina del Riviera International Film Festival, si diceva, è realizzata da Rosa Coduti, artista poliedrica con una formazione in scenografia teatrale e visual merchandising. “Il Riviera International Film Festival celebra il potere del cinema di ispirare, trasformare e unire – spiega l’artista –. È un momento in cui i riflettori si accendono su ciò che il cinema rappresenta: un veicolo di conoscenza, introspezione, sogno e consapevolezza. Questi valori trovano poi la loro massima espressione nel rito collettivo della sala cinematografica, dove le emozioni si amplificano attraverso la condivisione con gli altri. Essere stata scelta per illustrare la locandina di un festival così prestigioso è per me motivo di profondo onore. Sono grata a chi mi ha affidato questo incarico, offrendomi l’opportunità di esplorare un tema tanto affascinante quanto ricco di significati. Don’t stop daring, il payoff del festival, è un invito a osare, a spingersi oltre i confini. È, al tempo stesso, un’esortazione a varcare quel limite fisico e simbolico che separa lo spettatore dallo schermo: un taglio, uno squarcio, una frattura che apre nuovi orizzonti di visione e comprensione”.

“Il Riviera International Film Festival, giunto già alla nona edizione, è diventato con gli anni una rassegna di assoluto rilievo nel panorama cinematografico internazionale – dichiara Luca Lombardi, assessore regionale al turismo –. A dare maggior prestigio alla manifestazione contribuisce senza ombra di dubbio la splendida location della Baia del Silenzio che affascina ogni anno tutti gli ospiti e i visitatori che giungono a Sestri Levante. Il Festival, inoltre, è un gradissimo attrattore di appassionati cinefili per la gioia delle strutture ricettive del territorio: basti pensare che durante l’edizione dello scorso anno gli alberghi del comprensorio hanno fatto registrare il tutto esaurito con ben 270 camere prenotate solo per gli ospiti del Festival. Quest’anno, con la presenza di una star conosciuta in tutto il mondo come Valeria Golino, sono certo che la manifestazione sarà come sempre un successo”.

“L’amministrazione comunale accoglie con grande entusiasmo l’attesissima edizione 2025 del Riviera International Film Festival, un evento cinematografico di prestigio che, grazie alla partecipazione di numerose celebrità e figure di rilievo del settore, rappresenta una straordinaria opportunità per i giovani registi emergenti. Questo festival non solo arricchisce il panorama culturale, ma contribuisce in modo significativo a promuovere la nostra città come una destinazione di spicco a livello internazionale. Anche quest’anno ci aspettiamo un evento di altissimo livello, che si conferma in Liguria come secondo solo al Festival di Sanremo per qualità, visibilità ed eccellenza. Siamo certi che queste aspettative saranno pienamente soddisfatte – sottolinea il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas –. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a Stefano Gallini Durante, presidente e fondatore del Riviera International Film Festival, per la sua professionalità e l’eccezionale lavoro svolto, che rende Sestri Levante la splendida cornice di una manifestazione di rilievo internazionale e di grande valore come il Riff. Un ringraziamento speciale va anche all’Associazione Riviera Cinema per il continuo impegno nel far crescere il festival, contribuendo significativamente alla promozione e alla visibilità della nostra città”.