Riparte il tour di “Quartieri in giunta”: ecco i prossimi appuntamenti. Piciocchi: “Dialogo indispensabile”

Genova. Dopo le sedute nei quartieri Ca’ Nova sulle alture di Pra’, San Teodoro e Cornigliano, proseguiranno anche nelle prossime settimane gli appuntamenti con “Quartieri in giunta”. Il primo del 2025, il 10 gennaio, è fissato nel Municipio Levante, nel quartiere di San Desiderio, presso la sede della società di Mutuo soccorso in piazza Armando Grosso.

“Nei primi tre appuntamenti abbiamo avuto un riscontro molto positivo in termini di approfondimento delle problematiche da affrontare nel quotidiano e nell’immediato nei quartieri che abbiamo visitato – spiega il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi – dalle giunte e consiglieri municipali, dal tessuto associativo abbiamo ricevuto input molto interessanti e concreti, nell’ottica di un dialogo costruttivo indispensabile a tutti noi amministratori per intervenire sui reali bisogni dei cittadini e degli operatori economici del territorio. Nelle prossime settimane, con un lavoro congiunto con i Municipi, porteremo “Quartieri in giunta” dal centro alle vallate, da Ponente a Levante, in Val Bisagno, a Marassi e a Molassana, in Oregina, a Bolzaneto, a Voltri e Crevari, a Nervi e Sestri Ponente”.

Ma non solo: “In parallelo continueremo anche con le Colazioni col sindaco, un format che, da quando è stato istituito dal sindaco Bucci, ha sempre riscosso ottimi risultati in termini di partecipazione e coinvolgimento delle persone. L’obiettivo dell’amministrazione dare risposte e migliorare la qualità della vita in tutti i quartieri, partendo anche da piccoli interventi, molto sentiti da cittadini, commercianti, artigiani e associazioni”.

“Le sedute di Quartieri in giunta potranno tenersi anche in sedi non istituzionali, ricorda il comunicato stampa del Comune di Genova – le associazioni e le diverse realtà attive sul territorio potranno inviare richiesta al Municipio di competenza per ospitare la seduta della giunta e per chiedere un sopralluogo o un incontro con uno o più assessori, da effettuarsi dopo la seduta di giunta. Per le Colazioni col sindaco, nei prossimi giorni, saranno pubblicate sul sito del Comune di Genova e sui canali social istituzionali le modalità di iscrizione e prenotazione con relativi calendari”.