Rifiuti, ad Albaro cittadino sanzionato per l’abbandono di rotoli di erba sintetica

Genova. Implementazione delle squadre di lepri, operatori che raccolgono il materiale che resta fuori dai cassonetti, ma anche l’inserimento di educatori opportunamente formati per indirizzare i cittadini a comportamenti corretti nel conferimento dei rifiuti.

Sono le due direttrici su cui Amiu, l’azienda partecipata comunale di gestione dei rifiuti, sta lavorando su indicazione del Comune di Genova, dopo il caso dei disservizi registrati in tutta la città durante il periodo delle feste natalizie.

Lo ha detto l’assessore comunale Mauro Avvenente durante la seduta di oggi in consiglio comunale rispondendo a un’interrogazione di Claudio Villa, consigliere del Pd che ha parlato di “situazione drammatica durante il periodo natalizio, ma critica durante tutto l’anno”.

Avvenente ha ricordato che l’accumulo di rifiuti nelle strade, con i cassonetti strabordanti, è stato provocato sia dalla “chiusura degli impianti di conferimento nei giorni festivi” sia da un maggior numero di “rifiuti da imballaggi legati agli acquisti natalizi”.

L’esponente della giunta Bucci ha inoltre sottolineato come “la manca di un sito di conferimento temporaneo in città renda complicata la logistica della gestione rifiuti” ma chiarito che “non c’è alcuna intenzione di tornare indietro sulla chiusura del sito della Fiumara”.

Infine Avvenente fa presente che la situazione di degrado non vede senza colpa gli utenti: “Ce n’è per l’asino e per chi lo mena – afferma – recentemente grazie all’utilizzo delle videocamere è stato individuato e sanzionato dalla polizia locale un cittadino che, in via Righetti, ha pensato di abbandonare vicino ai cassonetti sette rotoli di erba sintetica”.