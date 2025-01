Riapre il casello di Genova Nervi sulla A12: rifatti 500 metri di barriere. Ma i lavori continuano

Genova. Sull’autostrada A12 Genova-Sestri Levante, verrà riaperto al traffico domani mattina, 11 gennaio, la rampa della stazione di Genova Nervi, rimasta chiusa in uscita per chi proviene da Livorno in modalità continuativa H24 dal 9 dicembre scorso.

Nel corso di queste cinque settimane sono stati effettuati interventi programmati nell’ambito del piano di ammodernamento in corso su tutta la rete, in particolare con la riqualifica di circa 500 metri di barriere di sicurezza lungo la rampa, comprese quelle del cavalcavia sovrappassante l’autostrada.

“Le settimane individuate per la chiusura della rampa sono state quelle con minor traffico in uscita per chi proviene da Livorno, circa il 15% in meno rispetto al valore medio annuo – scrive Autostrade per l’Italia in una nota stampa – e infatti non si sono registrati disagi. I lavori sono eseguiti su più turni, con una media di 20 maestranze giornaliere e 8 mezzi di cantiere, cioè con la massima forza lavoro impiegabile a fronte della ristrettezza degli spazi in cui sono stati effettuati gli interventi. Con queste lavorazioni, si concludono le fasi maggiormente impattanti della riqualifica delle rampe e della stazione di Genova Nervi, iniziata lo scorso anno sempre nello stesso periodo e che ha visto anche un intervento di manutenzione straordinaria di tutta la pensilina di stazione. L’intero appalto si concluderà entro il primo semestre del 2025“.