Rete idrica, lavori di manutenzione in Val Polcevera: una giornata senz’acqua per diversi quartieri

Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno Martedì 28 gennaio 2025 dalle ore 07:00 alle ore 20:00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti Vie del Comune di Genova:

• Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia dal civ. 1 a Largo Silvio Gandolfo

• Largo Silvio Gandolfo

• Via Antonietta Massuccone Mazzini

• Salita Murta

• Via Pino di Murta

• Via Pozzoni

• Via alla Chiesa di Murta

• Piazza della Chiesa di Murta

• Via Favale

• Salita Ronco

• Via Scarpino

• Via dei Nicolli

• Via Doge Giovanni da Murta

• Via Monfenera

• Salita Inferiore di Murta

• Via Ugo Polonio

• Via al Ponte di Teglia

• Via San Donà di Piave

• Via Castel Morrone

• Salita Cà dei Trenta

• Salita della Cittadina fino al civ. 8

• Via Evandro Ferri a monte del civ. 34

• Piazza Fulcieri Paolucci De Calboli

• Via dei Molinussi

• Vie limitrofe alle località sopra indicate

“Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte, si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere

posticipati al giorno successivo, con medesimo orario”