Referendum su lavoro e cittadinanza, la Cgil lancia a Genova la campagna: “Servono cinque sì”

Genova. Cinque referendum abrogativi: quattro su lavoro, precarietà, sicurezza, licenziamenti e uno sul diritto di cittadinanza per persone straniere. Ai quesiti referendari promossi dalla Cgil, sui quali il sindacato ha raccolto 4 milioni di firme a livello nazionale di cui circa 160mila in Liguria, nell’autunno scorso si è aggiunto quello sulla cittadinanza promosso da associazioni e partiti.

L’invito a votare cinque sì arriva dall’incontro odierno promosso dalla Cgil presso il Teatro della Gioventù di Genova concluso dal segretario generale Cgil Maurizio Landini che nell’occasione ha commentato il caso dei lavoratori Maersk licenziati per essere sostituiti con l’intelligenza artificiale. Alla discussione hanno partecipato la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante, il presidente di Arci nazionale Walter Massa, la presidente di Libertà e giustizia Daniela Padoan.

“Penso che i referendum siano una grande prova di democrazia e di libertà – ha detto Landini a margine dell’evento -. Noi ci rivolgiamo a tutti i cittadini perché il referendum, a diversità delle elezioni politiche e amministrative, non è un voto che delega qualcuno a rappresentarti. È un voto che permette a te cittadino di cancellare le leggi balorde che stanno limitando la tua libertà. E siccome quei referendum permettono di rendere meno precario il lavoro, più sicuro, siccome vogliamo estendere i diritti di cittadinanza a tutti, è una battaglia per la libertà. Uno non è libero se precario, uno non è libero se non arriva alla fine del mese, uno non è libero se lo possono licenziare dalla sera alla mattina, uno non è libero se muore sul lavoro”.

“Noi ci rivolgiamo a tutti e ci rivolgiamo anche a quelli che oggi sono al governo – insiste Landini -. Vorrei ricordare che, ad esempio, sul Jobs Act, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega non votarono quella legge. Quindi, se pensano che sia venuto il momento di cambiare, noi ci rivolgiamo a tutti. In particolare io mi rivolgo a quelli che a votare non ci vanno. Questo voto non è un voto di schieramento: ognuno decide per sé, decide di migliorare la propria condizione”.

I referendum che si terranno nella prossima primavera saranno oggetto di una grande campagna informativa e di partecipazione che vedrà la Cgil impegnata in assemblee fuori e dentro i luoghi di lavoro e in iniziative pubbliche e volantinaggi nei principali luoghi di aggregazione.

“Occorre ridare dignità al lavoro e garantire i diritti alle persone – dichiara Maurizio Calà, segretario generale Cgil Liguria – licenziamenti ingiusti, precariato diffuso, scarsa attenzione da parte delle istituzioni a salute e sicurezza sul lavoro, diritto di cittadinanza sono elementi centrali della vita di milioni di cittadini che con questo grande esercizio di partecipazione potranno esprimersi in modo diretto”.

Nell’incontro sono stati trattati i tanti temi legati al mondo del lavoro e quelli sulla difesa della democrazia: su tutti libertà di stampa e disegno di legge sicurezza. Inoltre, a pochi giorni dalla pronuncia della Corte costituzionale sulla inammissibilità del referendum sull’autonomia differenziata, è stata rilanciata la contrarietà della Cgil a questo provvedimento: “Al di là delle decisioni della Corte per noi non è cambiato nulla, anzi si è rafforzata la convinzione di continuare la battaglia per fermare e abrogare quella legge – commenta ancora Calà –. La Corte aveva già rilevato importanti profili di incostituzionalità rimandando la legge in Parlamento per la riscrittura di quelle parti e credo che ora l’impegno di tutti coloro che sono contrari a questa legge spacca Italia debba riprendere più forte di prima”.

Come detto, sono cinque i referendum abrogativi in programma: il quesito sulla cittadinanza, promosso da partiti e associazioni, che riduce da 10 a 5 anni il requisito di residenza per ottenere la cittadinanza italiana e i quattro promossi dalla Cgil “per un lavoro stabile, dignitoso e sicuro” che riguardano: il reintegro dei lavoratori licenziati con le norme del jobs act, maggiori tutele per chi lavora nelle aziende con meno di 15 dipendenti; abrogazione delle norme che hanno liberalizzato il lavoro a termine, responsabilità delle imprese appaltanti per gli infortuni dei lavoratori.