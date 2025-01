Recco, torna il Cimento Invernale: domenica si sfidano le rigide temperature del mare

Recco. Questo inverno Recco si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti delle sfide invernali. Per mettersi alla prova, i temerari nuotatori affronteranno il Cimento Invernale, in programma domenica 19 gennaio. Organizza la Pro Loco di Recco.

Il raduno e l’iscrizione dei partecipanti è previsto alle ore 10.30 in Lungomare Bettolo, seguito dal tuffo collettivo alle ore 11.30, aperto a tutti coloro che desiderano mettere alla prova il proprio coraggio e resistenza al freddo, in un’atmosfera di festa e convivialità.

“Il Cimento Invernale non è una semplice nuotata ma costituisce il desiderio di mettersi alla prova – dice il sindaco Carlo Gandolfo – è l’occasione per stare insieme, divertirsi e passare del tempo sul mare, anche in inverno. Invito tutti a partecipare, anche solo come spettatori per sostenere con gli applausi i coraggiosi protagonisti di questa sfida. Ringrazio la Pro Loco per aver organizzato anche quest’anno l’evento”.