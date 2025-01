Recco, lutto nel mondo dei panificatori: è morto Antonio “Mario” Pallavicino dopo 70 anni di attività

Recco. E’ mancato Antonio “Mario” Pallavicino, noto panificatore recchiese: aveva 87 anni ed il Corriere della Sera aveva classificato i suoi panettoni tra i migliori della Liguria.

Aveva iniziato a lavorare a 15 anni, aveva imparato a fare il fornaio ad Avegno e dal 1954 gestiva con la moglie Maria Luisa e in seguito con le figlie Carla e Anna, che proseguono l’attività, la “Cantina” a San Rocco, un negozio di alimentari in cui si faceva la coda per assaggiare una focaccia conosciuta da tutti per la sua qualità.

Pallavicino è ricordato per un “uomo tutto casa e lavoro, spinto da una grande passione e sosddisfatto che i suoi prodotti fossero apprezzati”. Lo piangono la moglie, le figlie con le rispettive famiglie e i parenti; un lutto vissuto anche dai clienti che lo stimavano e apprezzavano non solo per la sua attività ma per i valori che sapevga esprimere.