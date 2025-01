Recco, lotta alla processionaria del pino: il sindaco Gandolfo firma l’ordinanza

Recco. Interventi per la lotta alla processionaria del pino su proprietà privata sono stati disposti dal sindaco Carlo Gandolfo con l’emanazione dell’ordinanza che obbliga i proprietari di aree verdi e boschive e i amministratori di condominio di accertare la presenza di nidi della processionaria del pino e “in caso si rilevi la presenza di nidi di Processionaria (che si presentano normalmente in forma di grosse masse sericee), rimuovere i rami infestati e distruggere i nidi con il fuoco rivolgendosi a ditte specializzate per l’attivazione della profilassi” si legge nel documento.ù

Analoga ordinanza è stata firmata dal sindaco, per contenere sensibilmente il numero dei ratti. I privati dovranno provvedere a tre trattamenti di derattizzazione all’anno, ad intervalli non inferiori a giorni 120 l’uno dall’altro, e presentare al Comune le attestazioni delle operazioni effettuate. Le attività più a rischio devono monitorare costantemente i locali e le aree di loro pertinenza.

“Le ordinanze stabiliscono che le misure già adottate dalla pubblica amministrazione siano potenziate attraverso una serie di ulteriori misure obbligatorie, destinate ai privati. Per garantire una maggiore efficacia, è fondamentale la collaborazione dei cittadini, per affiancare alle azioni del Comune che hanno come oggetto gli spazi pubblici, altre azioni negli spazi privati, dove la pubblica amministrazione non può operare.