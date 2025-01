Recco, le congratulazioni del sindaco Gandolfo ai partecipanti di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport

Recco. Tra le stelle sportive e i giovani talenti che hanno partecipato alla cerimonia istituzionale di inaugurazione della cerimonia d’inaugurazione “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”, al palasport dell’ex Fiera di Genova, si segnala la presenza degli ambassador sportivi recchesi.

Presenti Eraldo Pizzo, uno dei più grandi atleti della storia dello sport e della pallanuoto azzurra, noto con il soprannome “Il Caimano”, oro olimpico ai Giochi del 1960, una Coppa dei Campioni, 14 scudetti conquistati con la Pro Recco, e Roberta Bianconi, in forza al Rapallo Pallanuoto e veterana del Setterosa; tre volte alle Olimpiadi, l’ultima a Parigi, dopo l’argento conquistato a Rio de Janeiro.

A fianco delle “stelle”, i giovani talenti. Tra loro Alice Maddalena, miglior talento under 16 del nuoto artistico, tesserata nella Rari Nantes Savona.

Con i primi cittadini dei comuni liguri, oltre al presidente Marco Bucci e all’assessore regionale allo sport Simona Ferro, c’era anche il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, che ha sottolineato: “Recco è orgogliosa dei suoi atleti che rappresenta un esempio per tutti i giovani della città. I loro successi sono frutto di impegno, passione e talento”.

Il “caimano” Eraldo Pizzo con un altro ambassador: l’atleta Francesco Bocciardo

Alice Maddalena con l’assessore Simona Ferro

Il sindaco Gandolfo con il vessillo di “Comune Europeo dello Sport 2022”, titolo assegnato a Recco da Aces (Association of City European of Sport), associazione no profit con sede a Bruxelles, che dal 2001 consegna i riconoscimenti alle città che dimostrano un costante impegno nella promozione della pratica sportiva