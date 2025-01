Rapallo Pallanuoto, il bilancio del presidente Antonucci al termine del girone d’andata

Rapallo. Inizia il countdown per la ripresa del campionato di Serie A1 femminile, fermo per gli impegni del Setterosa in World Cup. C’è grande attesa per scoprire come si concluderà l’avvincente lotta al vertice che vede la SIS Roma capolista con 24 punti seguita a ruota dall’accoppiata Ekipe Orizzonte e Rapallo Pallanuoto con 21 punti. A corto raggio le altre pretendenti: Pallanuoto Trieste e Plebiscito Padova, il Cosenza Pallanuoto occupa attualmente l’ultimo slot utile per l’accesso ai playoff.

Ottimo il cammino delle gialloblù che rispettano i pronostici, riuscendo anche a scalare qualche posizione nelle gerarchie che molti indicavano ad inizio campionato.

Per gli amanti dei numeri e delle statistiche facciamo un confronto con la passata stagione al giro di boa. Invariati i punti in classifica 21, maturati allo stesso modo, con sette vittorie e due sconfitte, uguale anche l’andamento in quelli che possiamo definire scontri diretti, due vittorie (con Padova ed Ekipe) due sconfitte (con Trieste e SIS Roma), curiosamente sono invertite le avversarie rispetto al campionato 2023/24 (vittoria con Trieste e Roma sconfitte con Padova ed Orizzonte).

La differenza reti è di più 51, pressoché invariati i gol subiti 78 (80 nella passata stagione), migliorata la media realizzativa con 129 gol fatti a fronte dei 112 nella passata stagione. Migliorata la posizione in classifica dalla quarta alla seconda posizione.

Quel che conta, oltre i freddi numeri, e la convinzione di poter lottare ad armi pari con chiunque, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto per rendere sempre più competitivo il RPN, come emerge dalle parole del presidente Enrico Antonucci che traccia un bilancio della prima parte del campionato: “Siamo solo a metà del campionato ma sono molto soddisfatto ed orgoglioso delle nostre ragazze, della loro dedizione, del loro impegno e del loro talento, di chi era già con noi e di chi è arrivata questa stagione. Tutte hanno dato un contributo fondamentale migliorandosi a vicenda, e questo ha consentito loro di andare oltre a quanto molti addetti ai lavori pronosticavano ad inizio campionato, sovvertendo qualche griglia di partenza che ci vedeva più lontane dal vertice. Ogni allenamento, ogni partita e ogni sacrificio fatto dalle atlete, dallo staff tecnico e dirigenziale stanno dando i loro frutti”.

“Gli investimenti fatti finora – prosegue – per attrezzare al meglio la squadra, per provare a ridurre il gap dalle prime della classe, si stanno rilevando giusti e speriamo alla fine vincenti. Credo che sin ora si siano visti progressi significativi ma

sono convinto che abbiamo ancora ampi margini di crescita e che questo trend positivo continuerà, poi sappiamo bene che nello sport vince una sola squadra, il nostro obiettivo è quello di provarci fino alla fine portando sempre in alto e con orgoglio i colori del Rapallo Pallanuoto. Concludo ringraziando di cuore ogni membro dello staff tecnico, i dirigenti e i tutti i nostri sostenitori”.

Grande soddisfazione quindi per patron Antonucci che vede ripagato il gran lavoro fatto in estate per attrezzare una squadra competitiva e pronta a dar battaglia in ogni vasca contro qualsiasi avversario. Sale l’attesa per riprendere l’entusiasmante corsa verso la Final Six in cui il Rapallo Pallanuoto vuole esserci è recitare un ruolo da protagonista.