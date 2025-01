Rapallo, mandato esplorativo per acquisire l’ex edificio Emiliani da parte del Comune

Rapallo. Svolta in maggioranza di Rapallo. L’amministrazione comunale è intenzionata ad acquistare l’ex edificio degli Emiliani: 8.500 metri quadrati a solo 4 milioni. Un punto che era nel programma elettorale dell’ex sindaco Armando Ezio Capurro che ha insistito sull’acquisto anche dopo l’elezione di Elisabetta Ricci. Il prezzo di vendita del complesso potrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni. .

Il sindaco Elisabetta Ricci ha affidato un mandato esplorativo a tre consiglieri perché contattino gli Emiliani e indichino dove e come trovare i fondi necessari all’acquisto. I tre sono Mentore Campodonico, Salvatore Alongi e Andrea Rizzi.

“La maggioranza tutta ora sembra propensa ad acquistare il complesso che potrebbe risolvere svariati problemi, a partire dalla ludoteca – si legge su LevanteNews – Certo occorre una ristrutturazione per adattare gli spazi alle nuove necessità e ciò costerebbe circa 2.5 milioni (è una supposizione) e i milioni necessari diventerebbero 6,5. Il fatto è che non si può contare né sulla vendita di Villa Riva (vincolata dalla Soprintendenza e che richiede ingenti lavori) né su Villa Devoto che deve estinguere un oneroso mutuo contratto per l’acquisto. E c’è un piccolo giallo: a Capurro, come esponente dell’opposizione, è stato chiesto di far parte del gruppo “esplorativo””