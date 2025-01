Quartieri, giovedì l’iniziativa di Avs “Municipio Zero” sbarca a Sestri Ponente

Genova. Proseguirà giovedì prossimo a Sestri Ponente il laboratorio Municipio Zero, l’iniziativa ideata da Alleanza Verdi Sinistra per raccogliere le esigenze e le proposte dei quartieri genovesi. Giovedì 30 gennaio alle 18,30, nella sala di via Monterotondo 16R, i cittadini potranno contribuire con le loro idee alla costruzione di una città migliore.

“Il nostro obiettivo è progettare insieme una Sestri dove vivere bene”, spiegano Selena Candia, capogruppo di AVS in consiglio regionale, e Simona Cosso, segretaria genovese di Sinistra Italiana.

“Nell’incontro di Sestri affronteremo i grandi temi che interessano questo quartiere. Pensiamo all’ospedale di Erzelli in perenne ritardo, all’inceneritore che Bucci vuole metterci dietro casa, all’apertura di Esselunga che rischia di mandare in crisi il fondamentale commercio di quartiere, ai lavori di ribaltamento a mare”, spiegano Candia e Cosso.

“Apriremo tre tavoli di discussione. Il primo sarà dedicato alla qualità degli spazi urbani e al verde, che sarà coordinato da Massimo Romeo, ex vicepresidente e assessore al Territorio del Municipio VI. Fabrizio Gelli, ex vicepresidente e assessore a Cultura e Associazionismo del Municipio VI, coordinerà il gruppo su socialità e cultura diffusa. Damiano Gurrieri, componente della segreteria genovese di Sinistra Italiana Socialità, sarà il responsabile in materia di Lavoro”, affermano le promotrici di Municipio Zero.

Il calendario del progetto partecipativo proseguirà nelle prossime settimane con un incontro nel levante e un appuntamento nel quartiere di Cornigliano.