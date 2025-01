“Quando lo sport aiuta la scienza. Un sogno ad occhi aperti: subacquea e velelle”. Tornano i mercoledì della scienza all’Acquario

Genova. Ci sono situazioni che un fotografo non scorderà mai, come quella vissuta da Alessandro Grasso, a suo dire “una delle esperienze più particolari in mare”. Nell’episodio che sarà al centro del racconto-incontro, il fotografo aveva notato la presenza di alcune Velelle spiaggiate e, un pomeriggio, riceve conferma del loro arrivo da un messaggio da un amico che lo avvisa di aver visto arrivare all’orizzonte una cospicua ed inarrestabile massa blu.

Immaginando immediatamente che si trattasse dell’arrivo delle Velelle, con l’intenzione di non farsele scappare, prepara in fretta e furia l’attrezzatura e assembla velocemente un kit fotografico ben lontano da quello che avrebbe voluto utilizzare in quella situazione, ma sufficiente per raggiungere lo scopo di tuffarsi all’interno di quell’enorme massa gelatinosa.

Si dirige verso “i mulini” di Crevari dove aveva visto avvicinarsi alla costa gran parte di quella massa blu. Giunto sul posto e constatata la loro presenza, dopo pochi minuti, con già indosso la muta e in mano la fotocamera, percorre di corsa una ripidissima scaletta rischiando a più riprese di cadere e, con crescente adrenalina, nonostante le onde sempre più grandi, si immerge circondato da milioni di idrozoi ancora vivi, un’esperienza unica che non scorderà facilmente.

Alessandro Grasso inizia a lavorare come sommozzatore professionista nel 1995, anno in cui consegue il brevetto militare di operatore subacqueo presso il Comsubin (raggruppamento subacquei e incursori di La Spezia). Dal 2012 al 2013 frequenta due corsi di “fotografia applicata” presso la facoltà di architettura dell’Università di Genova. Successivamente la sua passione per il mare lo porta a conseguire diversi brevetti di specialità, ma è solo più tardi, dopo un corso di specializzazione che lo abilita come fotografo e cineoperatore subacqueo, che nasce la sua passione per la fotografia. Lavoro e passione si intrecciano, e da cineoperatore addetto ai rilievi tecnico-scientifici, nel luglio 2019 diventa anche istruttore di fotografia subacquea SNSI. Il contatto quotidiano con il mare e alcuni viaggi all’estero gli danno l’opportunità di conoscere la biodiversità dell’ambiente marino e di mettere a punto varie tecniche fotografiche.

In pochi anni ottiene diversi riconoscimenti importanti in concorsi di fotografia subacquea nazionali ed internazionali come: Oasis Photo Contest International award wildlife (Italia), Underwater Photographer of the year (Inghilterra), Close-Up Photographer of the Year (Inghilterra), Golden Turtles Wildlife Festival (Russia), World Photographic Cup (America), Festisub-Neuchâtel (Suisse), Acquatic Festival Marsiglia (Francia), Euronatur Competition (Germania), Sea in the sea Ortona (Italia), World ShootOut (Germania), e di collaborare con riviste del settore e case editrici. Nel 2017 gli viene data la possibilità di allestire una mostra personale all’interno della Lanterna di Genova, mentre l’anno successivo le sue foto vengono esposte presso la Biblioteca Universitaria di Genova col patrocinio della direzione generale biblioteche e istituti culturali. Nel 2024 espone nuovamente presso la Biblioteca Universitaria di Genova e presso il salone del centro Civico di appuntament. Parallelamente alla passione per la fotografia sta maturando in lui quella per la videoripresa, specialità a cui si sta dedicando con interesse e voglia di crescere. Attualmente affianca la sua attività di fotografo a quella di giudice in alcuni concorsi internazionali di fotografia subacquea.

“Una fotografia non può trasmettere emozione se in essa non riuscite a vedere l’anima dell’autore”(Alessandro Grasso).

Gli incontri chiamati MERCOLEDI’ SCIENZA, si svolgono da 29 anni ogni mercoledì, alle ore 17, presso l’Auditorium dell’Acquario e sono offerti gratuitamente alla città e a tutte le persone curiose di Scienza, non necessariamente esperti.

Ingresso libero, non è necessaria la prenotazione.