Pronto soccorso di Lavagna: tre gravi aggressioni in tre giorni ai danni del personale

Genova. Ancora aggressioni ai danni di personale del pronto soccorso. Gli ultimi gravi episodi è successo a Lavagna. A denunciarlo sono Fp Cgil Genova e Tigullio e Uil Fpl Genova.

Stanotte, secondo quanto riferito dai sindacati, un paziente ha aggredito il personale che è sotto pressione da tutta la settimana. Mercoledì notte, infatti, un paziente in stato di evidente alterazione alcolica ha aggredito il personale sanitario presente e ha cercato di di sfilare l’arma alla guardia giurata intervenuta. Venerdì notte un altro paziente ha incendiato una barella per abbandonare successivamente il pronto soccorso. La guardia giurata intervenuta ha riportato alcune lesioni cadendo per spegnere il principio d’incendio.

“È evidente che il pronto soccorso di Lavagna non possa essere abbandonato dalle istituzioni – dicono i sindacati – Deve essere un obiettivo primario istituire un posto di polizia permanente all’interno del polo ospedaliero di Lavagna”.

“Siamo costretti a denunciare ancora una volta l’ennesimo episodio di aggressione ai danni degli operatori del pronto soccorso mentre stanno svolgendo il loro dovere al servizio della collettività. Questo è intollerabile e vergognoso per una società che si definisce civile– spiegano Libero Gianelli responsabile Fp Cgil Genova e Tigullio e Paolo Badalini segretario Uil Fpl Genova –

Sono anni che chiediamo con insistenza un presidio di polizia nei luoghi più a rischio 24 ore su 24

I continui episodi di violenza, oltre a rallentare o addirittura interrompere il pubblico servizio con gravi ripercussioni sull’utenza, porteranno inevitabilmente al progressivo allontanamento degli operatori dai Pronto Soccorso dove nessuno vorrà più lavorare.