Pronto soccorso, altra giornata da incubo con oltre 100 persone in attesa. M5s contro la giunta Bucci

Genova. Quarto sopralluogo nei pronto soccorso cittadini da parte di Stefano Giordano, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, che punta nuovamente il dito contro la gestione della sanità da parte della giunta Bucci e la situazione nelle strutture ospedaliere in questi giorni di festa.

“L’esecutivo regionale non ha gettato in tempo le basi per affrontare l’emergenza sanitaria di fine anno, peraltro ampiamente annunciata – sottolinea Giordano – Lo sanno tutti, infatti, che le festività coincidono quasi sempre con il picco influenzale: se non li si attrezza per tempo a farvi fronte, gli ospedali rischiano il caos. La prova del nove a Genova l’abbiamo avuta proprio tra la vigilia di Natale e oggi: pronto soccorso letteralmente intasati con l’aggravante delle guardie mediche insufficienti per rispondere alle esigenze dei cittadini. Da un esecutivo che si vanta di essere quello del ‘fare’, ci saremmo aspettati una strategia in grado di alleviare le sofferenze dei malati anziché acuirle, e di permettere gli operatori sanitari di lavorare con serenità anziché mortificarne la professionalità”.

I numeri dei pronto soccorso alle 15.30

Giordano ha fatto visita ai pronto soccorso del San Martino, del Galliera e del Villa Scassi, che giovedì 2 gennaio erano in effetti in difficoltà: Evangelico, Villa Scassi, San Martino e Galliera alle 15.30 risultavano tutti ‘molto affollati’, il Gaslini ‘affollato’. All’Evangelico le persone in attesa erano 13, 26 quelle in cura; allo Scassi 31 le persone in attesa e ben 70 quelle in cura, tra cui 9 codici rossi e 28 gialli; al Galliera 20 le persone in attesa e 68 quelle in cura (11 codici rossi, 32 gialli); al San Martino ben 113 persone in cura, tra cui 24 codici rossi e 45 codici gialli, e 21 persone in attesa.

“Complessivamente, nei tre pronto soccorso genovesi ho contato 400 persone tra malati in attesa e pazienti in barella – aggiunge Giordano – queste ultime peraltro insufficienti per accogliere tutti e in molti casi letteralmente parcheggiate in aree inidonee sia per motivi sanitari che per motivi di sicurezza. Anzi, a partire da oggi, denuncerò il mancato rispetto delle norme di sicurezza per pazienti e lavoratori agli organi preposti: è inaccettabile far correre rischi ai cittadini che hanno bisogno di cure e al personale che deve garantire le cure. Al Galliera, per esempio, l’utilizzo della camera calda per i malati in attesa è la prova provata di un uso inappropriato degli spazi e a questo proposito farò un passaggio con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Galliera per visionare i piani di emergenza”.

“In tutti gli ospedali visitati – continua Giordano – gli operatori sanitari erano stremati, gravati da una cronica insufficienza organica: conti alla mano, ogni infermiere doveva provvedere ai bisogni di 22-25 pazienti. E che dire delle guardie mediche? Anche oggi, erano attivi solamente 4 poli su 19. Un dato che si commenta da sé”.

“È ora che la Regione cambi radicalmente strategia: le emergenze sanitarie annunciate come quella del picco influenzale richiedono una pianificazione lungimirante, che parta con almeno 2 mesi di anticipo sulla stagione critica. Nei periodi più a rischio, bisogna potenziare l’organico anche con contratti a tempo determinato quando serve, e attrezzare i reparti affinché possano accogliere i pazienti in spazi sicuri e confortevoli, permettendo agli operatori di lavorare in sicurezza. Vale anche per le RSA. In un paese civile, l’assistenza sanitaria deve essere garantita h 24, 7 giorni su 7”.