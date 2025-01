Proteste e picchetti davanti alla New Gel di Bolzaneto: tutti assolti i 18 imputati

Genova. Il giudice Marco Canepa ha assolto tutti e 18 gli imputati nel processo per le proteste organizzate dal sindacato Si.Cobas davanti alla sede dell’azienda di logistica New Gel di Bolzaneto.

A processo a vario titolo per manifestazione non autorizzata e violenza privata aggravata erano finiti sindacalisti, antagonisti e alcuni lavoratori dell’azienda che si occupa del trasporto di prodotti freschi. Gli imputati (assistiti dagli avvocati Laura Tartarini, Emanuele Tambuscio, Pietro Serracchieri e Gianluca Sacco) sono stati assolti con la formula della “particolare tenuità del fatto”.

La proteste risalgono alla notte tra il 29 e 30 agosto 2019. I manifestanti, guidati da un gruppo di sindacalisti, protestavano per le condizioni di lavoro con particolare riferimento all’utilizzo di contratti precari e avevano organizzato picchetti per impedire ai camion frigo l’ingresso e l’uscita dall’azienda che non aveva mai voluto confrontarsi con il sindacato di base.

I manifestanti avevano acceso falò, bloccando per molte ore il traffico di Via degli Artigiani. Non erano mancati momenti di tensione con alcuni autisti che volevano entrare in azienda. Sul posto erano arrivati le volanti, la polizia locale e la Digos a cui erano state affidate le indagini e aveva identificato e denunciato i manifestanti anche per blocco stradale, escluso poi dalla pm Paola Calleri.

In prima istanza i 18 avevano ricevuto un decreto penale di condanna (che prevede la conversione della pena in una multa) con sanzioni comprese tra i 4 e i 5 mila euro, ma tramite i loro avvocati avevano presentato opposizione e scelto la via del processo. Ora è arriva l’assoluzione.