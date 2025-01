Processo Morandi bis, via alle udienze sulle condizioni di viadotti e gallerie: 46 imputati

Genova. E’ cominciato questa mattina e rinviato dopo circa un’ora, il tempo di fare l’appello, il processo per il cosiddetto Ponte Morandi bis, ovvero l’inchiesta nata dopo il crollo dei viadotto Polcevera, che verte sui falsi report per accertare le condizioni di gallerie e viadotti, sulle barriere antirumore pericolose e sul crollo di una parte della volta della galleria Berté in A26.

Quarantasei in tutto gli imputati, in parte gli stessi che sono già a processo per la strage del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. Tra loro ci sono Giovanni Castellucci e gli altri ex top manager di Aspi, Paolo Berti, Michele Donferri Mitelli, quadri e vertici della controllata Spea, l’azienda incaricata delle manutenzioni, oltre che funzionari del ministero delle infrastrutture. Sono tutti accusati di falso, frode, crollo colposo, attentato alla sicurezza dei trasporti.

Per i pm Stefano Puppo e Walter Cotugno tutta la manutenzione delle autostrade liguri era carente e i controlli fasulli. Oggi, oltre alle parti civili già accolte nell’udienza preliminare (I comuni di Genova, Cogoleto e della valle Stura e il Ministero delle Infrastrutture) hanno chiesto di costituirsi parte civile associazioni dei consumatori, sindacati e il Comitato in ricordo delle vittime del ponte Morandi che erano state escluse nella fase precedente. In dettaglio oltre al comitato presieduto da Egle Possetti, hanno chiesto di costituirsi ⁠Assoutenti (assistita dall’avvocato Luca Cesareo), la Uil liguria, l’Adoc, La Cna e un’azienda di trasporti tutte assistite dall’avvocato Carlo Golda. La discussione sulle richieste avverrà alla prossima udienza, il 13 marzo, poi la decisione del collegio presieduto dalla giudice Monica Parentini.

“Abbiamo riprovato a costituirci – spiega l’avvocato Raffaele Caruso, che assiste il comitato dei parenti delle vittime del Morandi – perché come da statuto il comitato ha un duplice ruolo, da un lato mantenere viva la memoria di quello che è accaduto, dall’altro fare il possibile perché fatti come quello non si verifichino più. E in questo c’è anche il senso di questa costituzione di parte civile”.

Come per il filone principale, restano le incognite dei tempi lunghi e della prescrizione di alcune delle accuse, praticamente già certa. Il calendario delle udienze è stato fissato fino a luglio, con tempi molto meno serrati del processo principale anche perché imputati e avvocati come detto spesso coincidono e non sarebbe stato possibile fissare ulteriori udienze.