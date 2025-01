Genova. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 31 gennaio, è prevista una giornata instabile su tutta la nostra regione. Già dalla mattinata assisteremo ad una risalita di rovesci dal mare verso il Genovese di Levante ed il Golfo Paradiso. Più sporadiche ed intermittenti le piogge sul resto della Liguria con qualche occhiata di sole sugli estremi regionali.

Tra pomeriggio e sera rovesci anche intensi su Genovese di Levante, Golfo Paradiso fino al Promontorio. Occasionali colpi di tuono per temporali regati perlopiù in mare aperto. Piogge meno intense sulle restanti aree regionali con qualche occhiata di sole sull’Imperiese. Quota neve sui 1600 metri, in calo fino a 1100-1200 metri in serata sul settore occidentale, 1300-1400 metri a levante.

Venti: Moderati da sud-est a levante convergenti con un vento da nord sempre moderato a ponente ed in tendenza anche sul centro regione.

Mari: Generalmente mosso. Colpi di vento nei groppi temporaleschi e possibile mare incrociato al centro del golfo.

Temperature: In aumento le minime, in calo le massime.

Costa: Min: +9°C/+11°C – Max: +12°C/+14°C

Interno: Min: 1°C/+7°C – Max: +6°C/+9°C