Genova. Nuovo peggioramento in vista per il nord Italia: il transito di una blanda saccatura atlantica sul Mediterraneo porterà infatti nuove piogge nel corso dei prossimi giorni. Ecco le previsioni degli esperti di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria, giovedì 30 gennaio

Cielo e fenomeni

Giornata variabile sulla Liguria: al mattino rovesci sparsi sul centro-ponente della regione, più consistenti tra Savonese e Genovesato, alternati a schiarite nell’Imperiese, da poco nuvoloso a nuvoloso a Levante. Situazione pressoché invariata nel pomeriggio, con schiarite più consistenti a Levante, mentre dalla serata nuove piogge sono attese sul ponente. Quota neve sopra i 1200-1300 metri sulle Alpi Liguri.

Venti

Moderati a carattere di scirocco su Tigullio e Spezzino, dai quadranti settentrionali sui settori centro-occidentali.

Mari

Generalmente mosso, molto mosso dal pomeriggio a Ponente e al largo.

Temperature

minime stazionarie, in rialzo sul settore centrale, massime in calo, stazionarie a Levante. Sulla costa minime tra 7 e 12 gradi, massime tra 11 e 13 gradi, nell’interno minime tra 0 e 6 gradi, massime tra 6 e 12 gradi.

Previsioni meteo Genova e Liguria, venerdì 31 gennaio

Cielo e fenomeni

Già dalle ore notturne rovesci diffusi anche a carattere temporalesco sul Mar Ligure in risalita verso i settori costieri. Nel corso della giornata graduale spostamento dei nuclei verso il settore centro-orientale, con temporali più probabili tra Genovesato orientale e Tigullio. Neve oltre 1200-1300 metri. Situazione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti

Venti

Moderati a carattere di scirocco su Tigullio e Spezzino, dai quadranti settentrionali sui settori centro-occidentali.

Mari

Generalmente mosso.

Temperature

Stazionarie

Previsioni meteo Genova e Liguria, sabato 1° febbraio

Avvisi

Correnti tese da nord (60-70 km/h) agli sbocchi vallivi del Savonese e sul Mar Ligure.

Cielo e fenomeni

Residue piogge a levante, maggiori schiarite sul centro-ponente. Neve oltre 1200-1300 metri nell’Avetano. Venti tesi dai quadranti settentrionali. Mare stirato sotto costa a ponente, mosso a levante. Evoluzione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti