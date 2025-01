Genova. Prosegue la fase dinamica sull’Europa centro-meridionale, per via di una serie di impulsi atlantici perturbati in discesa sul continente, che porteranno maltempo alternato a brevi pause almeno fino alla prossima settimana. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria per giovedì 23 gennaio

Cielo e fenomeni

In mattinata graduale miglioramento a ponente, mentre persisteranno le piogge nell’interno di levante. Nel corso del pomeriggio cieli da poco nuvolosi a molto nuvolosi, con possibilità di qualche breve rovescio ancora a levante.

Venti

Deboli, al più moderati dai quadranti settentrionali su Savonese e Genovesato, con direzione variabile altrove.

Mari

Generalmente mosso.

Temperature

In aumento le minime a levante, stazionarie altrove; in lieve incremento le massime a ponente e levante. Sulla costa minime 6/12 gradi, massime 10/14 gradi. Nell’interno minime 0/8 gradi, massime 6/12 gradi.

Previsioni meteo Genova e Liguria per venerdì 24 gennaio

Cielo e fenomeni

Giornata variabile, con piogge deboli sul centro-levante in serata.

Venti

Deboli, al più moderati dai quadranti meridionali.

Mari

Inizialmente mosso, in calo a poco mosso nel corso della giornata.

Temperature

In aumento in particolare nei valori massimi.

Previsioni meteo Genova e Liguria per sabato 25 gennaio

Avvisi

Venti tesi sul settore centrale.

Cielo e Fenomeni

Un richiamo umido sul Mar Ligure determina precipitazioni localmente intense sul settore centrale. Venti in intensificazione da Sud-Sud Est.

Mare da poco mosso a mosso. Temperature massime in calo. Previsione incerta, seguire i prossimi aggiornamenti.