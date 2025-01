Genova. Ancora correnti umide meridionali sulla nostra regione stante la debole area depressionaria situata tra la Penisola Iberica e le coste algerine. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria per mercoledì 1° gennaio 2025

Cielo e fenomeni

Il primo giorno dell’anno sarà caratterizzato da nuvolosità piuttosto compatta sul settore centro-orientale, un po’ meno tra savonese e imperiese. Non si escludono pioviggini o veloci rovesci (più segnatamente tra Genovesato e Tigullio). Nel pomeriggio e in serata la situazione rimarrà pressoché invariata.

Venti

Deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mari

Poco mosso o al più mosso.

Temperature

Generalmente stazionarie. Costa: Min: +7°C/+11°C – Max: +12°C/+16°C. Interno: Min: +1°C/+6°C – Max: +7°C/+12°C

Previsioni meteo Genova e Liguria per giovedì 2 gennaio 2025

Avvisi

Libeccio in rinforzo al largo delle coste imperiesi fino a burrasca forte. Mare agitato in serata

Cielo e fenomeni

Nuvolosità più compatta sul centro levante con ancora possibili deboli rovesci. A ponente invece cielo per lo più parzialmente nuvoloso

Venti

Tesi da sud-ovest, fino a burrasca o burrasca forte sulle coste imperiesi.

Mari

Moto ondoso in graduale aumento da mosso ad agitato.

Temperature

In calo nell’interno. Stazionarie altrove.

Previsioni meteo Genova e Liguria per venerdì 3 gennaio 2025

Avvisi

Mari localmente agitati sui settori orientali con onda da Sud-Ovest al mattino. Tramontana in rinforzo dal pomeriggio

Cielo e fenomeni

Ampie schiarite un po’ ovunque nel corso della giornata. Temperature in calo. Tramontana in rinforzo dal pomeriggio tra genovese e savonese. Seguire i prossimi aggiornamenti