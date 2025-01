Porto, rilasciata concessione temporanea a Spinelli: sul terminal “prevalenza traffici non containerizzati”

Genova. Il Comitato di Gestione dell’Autorità di sistema portuale, nella riunione di questo pomeriggio a Palazzo San Giorgio, ha deliberato all’unanimità “il rilascio di una nuovo concessione provvisoria fino al 30 giugno 2025, a favore della Spinelli S.r.l per le aree demaniali del Genoa Port Terminal“.

La decisione arriva dopo che, lo scorso ottobre, il Consiglio di Stato aveva annullato la concessione che consentiva all’imprenditore di utilizzare la banchina multipurpose anche per il traffico contenitori. Ed è per questo che la nuova concessione di soli sei mesi avrebbe un specifico vincolo sull’uso delle aree, che sarebbero da destinare “in prevalenza ad attività di traffici non containerizzati”.

La notizia è stata affidata ad un comunicato stampa di Palazzo San Giorgio: “Con il rilascio di tale atto, su cui si era favorevolmente espressa anche la Commissione Consultiva lo scorso 8 gennaio, verrà peraltro introdotto specifico vincolo sull’uso delle aree da destinare in prevalenza ad attività di traffici non containerizzati in esecuzione della pronuncia del Consiglio di Stato, perseguendo al contempo l’interesse pubblico consistente nella continuità e sviluppo dei traffici portuali, nell’operatività delle aree demaniali e nel mantenimento dell’occupazione in conformità ai pareri dell’Avvocatura Generale dello Stato“.

Una mossa dettata anche dalla necessità: “Tutto ciò nel presupposto dell’urgenza del provvedimento, in pendenza dei ricorsi davanti al Consiglio di Stato e alla Corte di Cassazione promossi dall’Ente e dal concessionario, fermo restando le successive future determinazioni dell’Ente”