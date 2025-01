Oltre 500mila multe, boom di arresti e denunce: il 2024 della polizia locale

Genova. Oltre 107.000 richieste di intervento processate, una media di 300 al giorno, 236.870 pratiche trattate, quasi 26mila controlli, 2.000 persone denunciate, 276 arrestate, più di 500.000 multe staccate da 69.000 pattuglie in campo sul territorio. Tutto con circa 1.200 unità in servizio, il 76% delle quali in area operativa e dunque su strada.

Sono questi, in breve, i numeri dell’attività svolta dalla polizia locale di Genova nel 2024, illustrati dall’assessore comunale Sergio Gambino e dal comandante del corpo, Gianluca Giurato. I dati snocciolati nel corso della conferenza stampa testimoniano una crescita di arresti, denunce e sequestri per spaccio di sostanze stupefacenti, e in parallelo un calo degli incidenti mortali (dai 15 del 2022 ai 12 del 2024) e delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di droghe.

Merito anche delle campagne di sensibilizzazione, sottolinea il comandate Giurato, che ha tenuto a chiarire. che “la polizia locale di Genova non agisce soltanto in termini di repressione, ma anche di prevenzione, anche se il sentire comune ritiene che la nostra attività si riduca a fare sanzioni. E comunque anche quando si fanno le sanzioni si fanno anche con scopi educativi”.

Nel 2024 oltre 500.000 sanzioni per violazione del codice della strada

I numeri relativi alle violazioni del codice della strada, però, sono molto significativi. Nel corso dell’anno appena trascorso gli agenti della polizia locale ne hanno riscontrate oltre 500.000, decurtando 166.670 punti dalle patenti, con 1.483 patenti sospese o ritirate e oltre 2.000 provvedimenti riguardanti i veicoli fermati. Solo per questa attività sono state impiegate oltre mille pattuglie al mese, per un totale di quasi 13.000 servizi dedicati.

Molte violazioni sono state rilevate dagli occhi elettronici: quasi 95.000 tramite tutor, e dunque per il superamento della velocità media, altre 65.670 per il superamento della velocità istantanea. Più di 33.000 multe sono scattate per attraversamento di zone a traffico limitato, 16.676 per passaggi con il semaforo rosso, 51.841 per transito sulle corsie del bus.

Sono aumentate inoltre le multe staccate per tutelare gli utenti deboli della strada, e cioè pedoni e ciclisti: 5.812 sanzioni, il 30% in più rispetto al 2023. Altre 5.300 sanzioni (in calo) sono state elevate per uso di smartphone alla guida, 5.400 per sosta in doppia fila, queste ultime quasi raddoppiate rispetto al 2023.

Calano i morti su strada, ma i numeri degli incidenti restano alti

Sul tema della sicurezza stradale, nel 2024 sono stati rilevati complessivamente 8.127 incidenti, 3.623 dei quali con lesioni a persone. I tempi di intervento, ha detto Giurato, sono stabili: “L’80% di tutte le nostre richieste vengono evase sotto i 40 minuti. Possono sembrare elevatissimi, ma in questi 40 minuti ci sono anche interventi che non richiedono un arrivo tempestivo. Per questo genere di interventi, come per esempio gli incidenti stradali, il tempo medio è di 10-15 minuti massimo dalla chiamata”.

“Quest’anno abbiamo voluto porre l’attenzione sulla vicinanza ai cittadini e al territorio – ha detto l’assessore Gambino – Il vigile di quartiere va in questa direzione, ed è per questo che vogliamo potenziarlo. Abbiamo anche deciso a partire dal 2025 di far salire le pattuglie sugli autobus, proprio per aumentare il senso di sicurezza nel trasporto pubblico. Ormai da diversi anni ci stiamo concentrando anche sulla repressione di reati in alcune zone della città. Citiamo il centro storico per lo spaccio, oppure Sampierdarena e Cornigliano, con problematiche di degrado urbano e abuso di alcol. A questo si aggiunge tutta l’attività finalizzata a garantire la sicurezza su strada, e a portare a zero le vittime”.

I numeri della polizia locale in breve

Nel 2024, nel campo del contrasto allo spaccio, la polizia locale ha proceduto complessivamente a 92 arresti (erano stati 25 nel 2021), 117 denunce (71 nel 2021), 911 sequestri (390 nel 2021) e 742 art. 75 (383 nel 2021). 277 gli interventi dell’unità cinofila per un totale di quasi 500 persone controllate ed oltre un kg di droga sequestrata.

Per quanto riguarda i reati predatori, l’anno scorso sono state effettuate 536 denunce e 95 arresti, questi ultimi in un trend di crescita costante dal 2021 ad oggi. Gli operatori hanno inoltre indagato 170 persone e avviato 30 indagini per violenza di genere, arrestato una persona per stalking e un’altra per maltrattamenti, applicato quattro misure cautelari di apposizione del braccialetto elettronico ed eseguito due ordini di allontanamento.

Nel solo 2024 e con la collaborazione della cittadinanza, inoltre, la polizia locale ha segnalato 846 veicoli abbandonati e ne ha rimossi 766, elevando 128 sanzioni per l’abbandono di veicoli.

Oltre 2.000, in crescita rispetto all’anno scorso, i controlli eseguiti presso attività imprenditoriali e commerciali, così come gli accertamenti preventivi (174 contro i 127 del 2023) e gli sgomberi esecutivi (157 rispetto agli 86 del 2023) rispetto all’edilizia residenziale pubblica. A questi dati si aggiungono 2.500 presidi territoriali anti-degrado.