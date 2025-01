Pnrr, il Comune crea una struttura ad hoc per monitorare i progetti ma il sito web “trasparente” è ko

Genova. I progetti finanziati con fondi Pnrr e Pnc e seguiti direttamente dal Comune di Genova sono 134 per un totale risorse pari a poco più di un miliardo di euro. In questi mesi i progetti Pnrr stanno entrando nel pieno della fase attuativa e l’amministrazione civica vuole dotarsi di un sistema di verifica e monitoraggio dell’intero programma.

Per questo con una determinazione dirigenziale che porta la pubblicazione in data odierna a stabilito di istituire una nuova struttura organizzativa, un ufficio dedicato, all’interno della direzione di area Project management office, al fine di avere contezza dell’andamento dei lavori in relazione agli impegni assunti come soggetto attuatore, integrando il controllo di progetto, in capo alle singole direzioni realizzatrici, con un sistema centralizzato che consenta una visione d’insieme dell’intero programma e del suo allineamento rispetto alle date di conclusione.

La nuova struttura sarà coordinata da Maura Demontis, che opererà sotto la supervisione e il controllo della dirigente Project manager Manuela Sciutto. Oltre alla stessa Demontis avrà quattro persone incaricate di coordinare le comunicazioni fra le varie aree e il sistema di controllo centrale.

Stabilito, altresì, che la nuova struttura si avvarrà della collaborazione dei Project Manager che

lavorano ai vari progetti PNRR e, inoltre, della collaborazione della Direzione Controlli Integrati per

concordare con la stessa standard e modalità di reports atti a garantire una maggiore trasparenza

e omogeneità delle informazioni.

Parlando di Pnrr, però, da segnalare come a oggi l’unico strumento che dovrebbe consentire ai cittadini di essere aggiornati e informati in maniera trasparente sugli interventi Pnrr – ovvero il sito https://pnrr.comune.genova.it, previsto per legge per la pubblica amministrazione – sia sostanzialmente fuori uso.

La piattaforma, che dovrebbe illustrare nel dettaglio gli interventi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e PNC (Piano Nazionale per gli investimenti Complementari) del Comune di Genova, non va oltre la schermata iniziale relativa al numero complessivo degli interventi. La navigazione si interrompe nel momento in cui si prova a cliccare sui singoli interventi. Genova24 già a luglio, nel momento della presentazione del portale, aveva rilevato alcune mancanze a livello di contenuti, in particolare su cronoprogrammi e documentazione.