Per Piciocchi l’ordine degli avvocati sta valutando una sospensione per incompatibilità

Genova. Nei prossimi giorni l’ordine degli avvocati di Genova convocherà il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi che rischia, per la sua nuova attuale carica, di essere sospeso dalla professione di avvocato amministrativista.

L’articolo 20 della legge del 2012 che disciplina l’ordinamento della professione degli avvocati stabilisce infatti che “sono sospesi dall’esercizio professionale durante il periodo della carica […] l’avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500mila abitanti”.

Il nodo infatti è il subentro di colui che era il vicesindaco di Marco Bucci (eletto presidente della Regione Liguria e quindi decaduto da primo cittadino di Genova) e che da dicembre ha assunto il nuovo incarico di vicesindaco reggente di Genova che – dato Istat alla mano relativo al 1 gennaio 2024 – conta 562.422 abitanti.

L’ordine degli avvocati, presieduto da Luigi Cocchi, non ha aperto alcun procedimento disciplinare, ma ha deciso di occuparsi della vicenda dopo un articolo del Fatto Quotidiano di alcuni giorni fa che aveva sollevato il tema e per la circostanza che Piciocchi non si sarebbe attivato in prima persona per chiedere ai colleghi di valutare la questione.

Pietro Piciocchi, interpellato sulla questione da Genova24, sostiene: “A mio parere la norma nel mio caso non si applica ma se l’ordine dovesse essere di un diverso avviso rispetterò la decisione senza fare questione di sorta”.